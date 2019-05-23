بايرن ميونخ يجهز لأغلى صفقة في تاريخه من مانشستر سيتي

تتواصل التقارير التي تتحدث عن توجه بايرن ميونخ لتعزيز صفوفه بصفقات مميزة الصيف المقبل، بعد نهاية مسيرتيْ لاعبيه فرانك ريبيري وآرين روبن.

ونقلت صحيفة ”بيلد“ الألمانية عن أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ قوله: ”نحن نتفاوض بشكل شخصي مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي“.

وحاول بايرن ميونخ التعاقد مع ساني قبل 3 سنوات، عندما كان يلعب في شالكه، لكنه لم ينجح في ضم اللاعب، الذي يتألق مع مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وبحسب ”بيلد“، فإن صفقة ساني قد تكلف خزينة بايرن ميونخ 100 مليون يورو، ما يعني أنه سيصبح الأغلى في تاريخ النادي البافاري حال نجاح الصفقة.

وأفادت تقارير صحفية بحصول ساني على الضوء الأخضر من مدربه غوارديولا، للتفاوض مع بايرن ميونخ.

وانضم ساني، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى مانشستر سيتي العام 2016 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الفريق في 133 مباراة، سجل فيها 39 هدفًا وصنع 45.