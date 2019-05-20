بايرن ميونخ ينال لقبه الـ29.. وبيزارو يجدد تعاقده مع بريمن.. ضمن أبرز 5 نقاط بالجولة الأخيرة للدوري الألماني

انتزع بايرن ميونخ لقبه الـ29 في دوري الدرجة الأولى الألماني في اليوم الأخير من الموسم، يوم السبت الماضي، بعد انتصار ساحق 5-1 على آينتراخت فرانكفورت.

وأنهى بروسيا دورتموند في المركز الثاني متراجعًا بفارق نقطتين عن البطل على الرغم من فوزه 2-صفر على بروسيا مونشنغلادباخ.

وفيما يلي أبرز 5 نقاط من الجولة الـ34 والأخيرة بالدوري الألماني.

*رقم قياسي لكوفاتش

ربما لا يزال مستقبل نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، غير واضح، لكن المدرب الكرواتي بات ثاني شخص عقب فرانز بيكنباور ينال لقب الدوري كلاعب ومدرب مع بايرن.

وربما يسجل كوفاتش رقمًا آخر إذا ما فاز بايرن بنهائي كأس ألمانيا ليصبح أول شخص يفوز بالثنائية المحلية كلاعب ومدرب مع الفريق البافاري.

* جولة الملحق

سيواجه شتوتغارت المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني منافسه يونيون برلين، الذي أنهى في المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية في جولة من مباراتين لتحديد الصعود والهبوط.

وسيلتقي الفريقان يوم الخميس المقبل، ثم مرة أخرى يوم الإثنين 27 مايو آيار الجاري.

* بقاء بيزارو

سيظل المهاجم المخضرم كلاوديو بيزارو ضمن صفوف فيردر بريمن لعام آخر عقب تمديد عقده.

وسجل لاعب منتخب بيرو، والذي سيكمل 41 عامًا في أكتوبر تشرين الأول المقبل، خمسة أهداف في الدوري خلال 26 مباراة، شارك في أغلبهم كبديل، هذا الموسم.

وبيزارو هو أكبر هدافي الدوري سنًا، حيث يبلغ من العمر 40 عامًا و227 يومًا عقب تسجيله هدف الفوز يوم السبت، أمام رازن بال شبورت لايبزيغ، وهو ثاني أعلى الهدافين الأجانب حصيلة في تاريخ الدوري الألماني خلف روبرت ليفاندوفسكي.

* نجاح بوش

أكمل بيتر بوش، مدرب باير ليفركوزن، عودة ناجحة لدوري الدرجة الأولى الألماني بعد أن أنهى فريقه في المركز الرابع ليتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتولى الهولندي بوش، الذي أمضى فترة قصيرة ومحبطة استمرت لعدة أشهر مع بروسيا دورتموند في 2017، تدريب ليفركوزن في ديسمبر كانون الأول الماضي عندما كان الفريق في المركز التاسع مبتعدًا بفارق سبع نقاط عن رباعي المقدمة.

* تباين مستوى بادربورن

صعد بادربورن لدوري الدرجة الأولى الألماني بإنهائه الموسم بقوة ليكمل عودة لا تنسى عقب صعوده لدوري الأضواء لآخر مرة في 2014.

ومنذ ذلك الوقت، فقد هبط الفريق وصعد خمس مرات. وهبط الفريق إلى دوري الدرجة الثالثة في 2017 قبل أن يصعد للدرجة الأعلى لعامين متتالين ليشارك في دوري الأضواء الموسم المقبل.