سترلينغ يطلب مقابلة مسؤولي الاتحاد الإنجليزي للحديث عن مكافحة العنصرية

قال رحيم سترلينغ، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يقود حربًا ضد العنصرية في كرة القدم، إنه يتمنى أن يتناقش مع مسؤولي اللعبة في الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الممتاز لمكافحة هذه الآفة.

وأبلغ سترلينغ مؤتمرًا صحفيًا في نيويورك، يوم الثلاثاء، أن طبيعة الجدول المزدحم لمباريات كرة القدم هي الشيء الوحيد الذي منعه من إجراء تلك المقابلة.

وأضاف اللاعب الفائز بلقب الدوري الممتاز: ”في كرة القدم تكون مرتبطًا بالمران كل يوم وتلعب مباراة كل يومين أو ثلاثة أيام لذا لا تملك الكثير من الوقت للذهاب والحديث مع الناس.

”لكن بكل تأكيد في وقت فراغي والإجازة فإنه إذا استطعت أن أذهب وأتحدث مع الاتحاد الإنجليزي ومسؤولي رابطة الدوري الممتاز والتفكير فيما يمكن فعله بشكل أفضل في المستقبل فإني سأكون هناك بشكل شخصي لمحاولة وتنفيذ ذلك“.

وسجل سترلينغ، الذي اختير كأفضل لاعب بالمسابقة هذا العام في استفتاء رابطة الكُتاب، في الانتصار 6-صفر على واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليصبح سيتي أول فريق يحرز ثلاثية محلية من الألقاب في إنجلترا، يوم السبت الماضي.

وكرر سترلينغ مطالبته بفرض عقوبات تلقائية بخصم تسع نقاط من الفريق الذي تتصرف فيه جماهيره بشكل عنصري.

وقال سترلينغ: ”إذا ذهبت إلى مباراة كرة القدم وكنت أشجع مانشستر يونايتد على سبيل المثال، فإني لا أريد أن أكون الشخص الذي يتسبب في إسقاط فريقي عن طريق قول تعليقات ساذجة في الاستاد.

”إذا كنت تعرف أن فريقك سيتعرض لخصم تسع نقاط من رصيده في مشوار الفوز بالدوري فإنك لن تدلي بمثل هذه التعليقات حتى لو كانت موجودة في رأسك“.

وتعرض سترلينغ لإساءة عنصرية خلال اللعب مع إنجلترا أمام الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 في مارس آذار الماضي كما حدثت وقائع أخرى في الكرة الأوروبية.

ورغم ذلك يشعر اللاعب صاحب البشرة السمراء أن سلوك المشجعين في الوقت الحالي تحسن عما كان عليه الأمر منذ عشر سنوات.