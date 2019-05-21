ميركاتو الأندية الأوروبية.. ”جلاكتيكوس“ ريال مدريد.. ومانشستر يونايتد يصدم بوغبا

تصدر نادي ريال مدريد الإسباني أنباء سوق الانتقالات، الميركاتو الصيفي، اليوم الثلاثاء، في ظل الأنباء التقارير المنتشرة في الصحافة الأوروبية حول الجيل الجديد من ”الجلاكتيكوس“، في ظل النجوم البارزين الذين ينتظرهم النادي الملكي في الموسم المقبل، أو بعض الأسماء الرنانة التي ترغب في الانضمام إلى الميرينغي، إلا أن تلك الرغبة يمكن أن تكون ”مؤجلة“، إلى أجل مسمى.

جلاكتيكوس ريال مدريد

وأشارت صحيفة ”آس“ الإسبانية إلى وجود 4 نجوم من العيار الثقيل على قائمة ميركاتو ريال مدريد في الصيف، وعلى رأسهم البلجيكي إدين هازارد، والفرنسي بول بوغبا، ومواطنه كيليان مبابي، والبرازيلي نيما ردا سيلفا.

وقالت الصحيفة إن أقرب هؤلاء النجوم في الوقت الحالي إلى ريال مدريد هو هازارد، الذي سينضم إلى النادي الملكي في الموسم المقبل، في حين تبقى صفقات بوغبا ومبابي ونيمار معلّقة لحين إشعار آخر، ولكنها ستتم يوماً ما، في ظل رغبة اللاعبين الثلاثة في ارتداء قميص الريال.

وكشف برنامج الشيرينغيتو الإسباني، أن صفقة انتقال المهاجم الصربي لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد أصبحت مهددة بالفشل.

وجاء ذلك بعد أن أصر مسئولو نادي انتراخت فرانكفورت الألماني على بيع اللاعب بـ100 مليون يورو وهو ما رفضه مسئولو الريال.

على الجانب الآخر، وصلت العلاقة بين الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، واللاعب الويلزي الدولي غاريث بيل، إلى ”نقطة اللاعودة“، بعد اشتعال الحرب الباردة بين الطرفين، ووصولها إلى مرحلة التحدي المتبادل.

ورصدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية تطورات الوضع المتوتر بين زيدان وإدارة ريال مدريد من جهة، وبين غاريث بيل من جهة أخرى.

وقالت الصحيفة، المقربة من دوائر صنع القرار في النادي الملكي، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن بيل يتحدى الجميع في ريال مدريد بالإصرار على الاستمرار رفقة النادي الملكي حتى نهاية عقده في منتصف 2022، حيث يحصل اللاعب على 17 مليون يورو سنوياً، حتى وإن كان ذلك على حساب استبعاده من المباريات.

وأشارت إلى أن مسئولي ريال مدريد اعتقدوا أن رسائل زيدان المتتالية إلى بيل من خلال استبعاده من لقاءات الفريق الأخيرة ستؤدي إلى تسهيل مهمة خروج اللاعب من ريال مدريد والبحث عن فرصة أخرى خارج النادي، إلا أن ذلك جاء بنتيجة عكسية تماماً، بعد أن تجاهل بيل، 29 عاماً، رسائل زيدان، وأصرّ على البقاء في ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن بيل لم يودع زملاءه ولا أعضاء الجهاز الفني ولا الجماهير في ظهوره الأخير رفقة الفريق في مباراة بيتيس الأخيرة على مقاعد البدلاء، مما يؤكد عزمه الاستمرار وعدم الرحيل.

وختمت تقريرها بقولها: ”خطة بيل تقوم على البقاء في ريال مدريد والحصول على راتبه السنوي الكبير، بينما سيخوض مسئولو الريال معركة شرسة لإجهاض مخطط الويلزي، الذي يبدو أن استقراره مع عائلته في مدريد، ورغبته في تحدي الإدارة يدفعانه نحو هذا القرار المفخخ“.

صدمة بوغبا

كشفت تقارير صحفية موقف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من بيع نجمه الفرنسي بول بوغبا، بعد نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن مانشستر يونايتد أعلن أنه لن يبيع بوغبا بأقل من 160 مليون يورو، مما يمثل رقماً تعجيزياً بالنسبة للأندية الراغبة في ضم اللاعب، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد لا ترغب في التفريط في بوغبا، بوصفه أحد نجوم الفريق، ولكنها في نفس الوقت فتحت الباب أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب، ولكن بمقابل مادي كبير.

وأكدت الصحيفة أن النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، طالب إدارة النادي بعدم التفريط في بوغبا، إلا أن الإدارة يبدو أنها تريد ”إمساك العصا من المنتصف“، بفتح الباب أمام رحيل بوغبا ولكن بمقابل مادي ضخم، يعزز ميزانية النادي من جهة، أو يمنع إتمام الصفقة من جهة أخرى.

وأضافت بقولها: ”المقابل الذي طلبه مانشستر يونايتد ربما يدفع بوغبا إلى التقدم بطلب للرحيل عن أولد ترافورد، من أجل تعزيز موقفه وإجبار إدارة النادي الإنجليزي على خفض قيمة الصفقة“.

صفقات مانشستر يونايتد

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب كثيراً من ضم دانييل جيمس، لاعب سوانزي سيتي، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، ليكون أول صفقة للمانيو في الموسم الجديد.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن اللاعب وافق على جميع بنود عقده رفقة مانشستر يونايتد، وسوف يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وأشارت إلى أن اللاعب الويلزي البالغ من العمر 21 عاماً جذب أنظار العديد من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، عقب ظهوره بمستوى طيب للغاية رفقة فريقه في البرمييرشيب، حيث شارك في 38 مباراة، أحرز خلالها 5 أهداف، وصنع 10 آخرى.

وشارك دانييل جيمس، الذي يلعب في مركز الجناح، في مباراتين دولتين رفقة منتخب ويلز، تحت قيادة النجم الأسطوري ريان جيجز، لاعب مانشستر يونايتد السابق.

على الجانب الآخر، قالت ”صن“ إن نادي مانشستر يونايتد مستعد لدفع 105 ملايين جنيه إسترليني، قيمة الشرط الجزائي في عقد خواو فليكس، لاعب نادي بنفيكا البرتغالي.

ونقلت صن، عن صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية قولها إن مسئولي مانشستر يونايتد على استعداد تام لتحطيم الرقم القياسي الخاص بالانتقالات في أولد ترافورد، من أجل ضم فليكس، 19 عاماً، والملقب بـ“كريستيانو رونالدو الجديد“.

لماذا فشلت صفقة رابيو مع برشلونة؟

كان الفرنسي أدريان رابيو، لاعب نادي باريس سان جيرمان، قريباً للغاية من الانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني، ولكن الصفقة ”ماتت“ للعديد من الأسباب، وهو ما كشفته صحيفة ”آس“ الإسبانية.

وقالت الصحيفة الكتالونية، المقربة من دوائر صنع القرار في برشلونة إن رابيو كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى البارسا، ولكن مطالب والدته ومديرة أعماله في نفس الوقت، إضافة إلى التعاقد مع لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي فرانكي دي يونج، والشخصية المتمردة للاعب، تسببت في ”قتل“ الصفقة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن المباحثات بين إريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة، وفيرونيك، مديرة أعمال رابيو، وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، إلا أنها تعثرت بشدة فيما بعد نتيجة خلافات شديدة حول الأمور المادية.

وأضافت بقولها: ”كان رابيو يريد الحصول على 10 ملايين يورو كراتب سنوي صافي، إضافة إلى 15 مليون يورو أخرى دفعة تعاقد، مع وجود 10 ملايين يورو أخرى يجب سدادها إلى باريس سان جيرمان في صورة حق رعاية، كما أبلغ اللاعب مسئولي برشلونة، وبالتالي فقد اكتشفت إدارة البلوغرانا أن المقابل المادي للصفقة سيكون مبالغاً فيه، في ضوء أن رابيو لاعب حر، ينتهي عقده منتصف العام الجاري“.

وتابعت بقولها: ”شخصية رابيو المتمردة، ورفضه اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع رفقة باريس سان جيرمان، أثارت القلق لدى نادي برشلونة، وأغلقت الباب تماماً أمام إتمام الصفقة“.

وأكدت ”سبورت“ أن رابيو يقترب من نادي يوفنتوس الإيطالي، كما أن توتنهام هوتسبير الإنجليزي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب.