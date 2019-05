تقرير: جماهير ليفربول تصدم محمد صلاح من أجل مبابي

أثار النجم كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل على نطاق واسع؛ بعد التصريحات التي أدلى بها أمس الأحد، عقب تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليغ 1.

وقال مبابي: ”أعتقد أن الوقت حان الآن لأكون مسؤولًا بشكل أكبر. ربما في باريس أو في أي مكان آخر.. أودّ أن أشكر جميع زملائي الذين ساعدوني على التتويج بتلك الجائزة“.

وأضاف: ”حاليًا أنا في نقطة تحول بالنسبة لمسيرتي كلاعب كرة قدم“.

وأشعلت تلك التصريحات التكهنات مجددًا حول مستقبل اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، وما إذا كان سيستمر رفقة باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، أو سيرحل إلى وجهة أخرى.

بحسب موقع HITC، لجأت جماهير نادي ليفربول وصيف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها ”تويتر“؛ لمطالبة إدارة الريدز بالتعاقد مع مبابي.

وقال أحد مشجعي ليفربول: ”لماذا لا نبيع محمد صلاح ونتعاقد مع مبابي؟“.

وأضاف آخر: ”إذا لم يكن صلاح فيمكن أن نبيع ساديو ماني ونحصل على مبابي“.

Salah plus 100 mil for Mbappe please @LFC x

— Sean (@Sean_B9) May 20, 2019