تقرير: جماهير ليفربول تصدم محمد صلاح من أجل مبابي

أثار النجم كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل على نطاق واسع؛ بعد التصريحات التي أدلى بها أمس الأحد، عقب تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليغ 1.

وقال مبابي: ”أعتقد أن الوقت حان الآن لأكون مسؤولًا بشكل أكبر. ربما في باريس أو في أي مكان آخر.. أودّ أن أشكر جميع زملائي الذين ساعدوني على التتويج بتلك الجائزة“.

وأضاف: ”حاليًا أنا في نقطة تحول بالنسبة لمسيرتي كلاعب كرة قدم“.

Sell salah buy mbappe — . (@Lfcslicks_lfc) May 14, 2019

وأشعلت تلك التصريحات التكهنات مجددًا حول مستقبل اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، وما إذا كان سيستمر رفقة باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، أو سيرحل إلى وجهة أخرى.

بحسب موقع HITC، لجأت جماهير نادي ليفربول وصيف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها ”تويتر“؛ لمطالبة إدارة الريدز بالتعاقد مع مبابي.

وقال أحد مشجعي ليفربول: ”لماذا لا نبيع محمد صلاح ونتعاقد مع مبابي؟“.

وأضاف آخر: ”إذا لم يكن صلاح فيمكن أن نبيع ساديو ماني ونحصل على مبابي“.

Salah plus 100 mil for Mbappe please @LFC x — Sean (@Sean_B9) May 20, 2019

وتابع مشجع ثالث: ”إذا كانت هناك فرصة بالفعل لضم مبابي، فيجب أن نبيع محمد صلاح إلى ريال مدريد ونحصل على خدمات المهاجم الفرنسي“.

وأكد آخر أنه يشعر بشكوك كبيرة للغاية حول إمكانية ضم مبابي إلى ليفربول، ولكن إذا كان هذا ممكنًا فإن الحل سيكون ببيع صلاح، لأن الثنائي لا يمكن أن يلعبا سويًا.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو الفرنسي، في صيف عام 2017 مقابل 180 مليون يورو، ليكون ثاني أغلى لاعب في التاريخ بعد زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وتوّج محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، للمرة الثانية على التوالي، مناصفة مع ساديو ماني، والغابوني أوباميانغ مهاجم أرسنال، بعد أن تساوى اللاعبون الثلاثة في رصيد الأهداف، بـ22 هدفًا لكل منهم.