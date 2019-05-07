ليفربول ضد برشلونة.. هذه خيارات يورغن كلوب لتعويض غياب فيرمينو ومحمد صلاح

يبحث ليفربول عن إنجاز تاريخي وشبه مستحيل حين يستضيف برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعبه في أنفيلد حيث يبحث عن تعويض خسارته ذهابًا 3-0 وبلوغ النهائي الثاني على التوالي.

وتلقى المدرب الألماني يورغن كلوب ضربات موجعة بإصابة ثنائي الهجوم نجمه الأول محمد صلاح ومهاجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينيو؛ ما دفع صحيفة “ ماركا “ الإسبانية لنشر تقرير حول الحلول التي يملكها المدرب لتعويضهما..

البلجيكي ديفوك أوريجي

لم يحصل المهاجم البلجيكي على فرص كبيرة للعب لكنه كان حاسمًا مرتين هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل ومنح الفوز لفريقه ضد إيفرتون في الدقيقة الـ 6 من الوقت بذل الضائع وأعاد الكرة يوم السبت الماضي في مرمى نيوكاسل حيث سجل الهدف الثالث.

ويعتبر أوريجي مهاجمًا سريعًا وقناصًا للفرص وقد تكون فرصته الكبيرة خلال لقاء برشلونة.

السويسري شيردان شاكيري

تعاقد كلوب من الجناح السويسري ليكون بديلًا لثلاثي الهجوم ووصفه باللاعب الكبير والمهم وكان مشاركًا في بضع لحظات حاسمة ويبقى أول المرشحين للعب.

سجل شاكيري 6 أهداف و4 تمريرات حاسمة وسبق لكلوب أن وضعه كرابع لاعبي الهجوم ، وساهم السبت الماضي في الهدف الثالث لأوريجي.

الإنجليزي دانييل ستوريدج

شكل في السابق ثلاثيًّا هجوميًّا برفقة ستيرلينغ وسواريز وكان أحد هدافي الفريق، لكن الإصابات أثرت على مسيرته واضطر المهاجم الدولي الإنجليزي للخروج معارًا.

استعاد بعضًا من مستواه هذا الموسم ومنحه كلوب فرصًا أكثر وكان أساسيًّا خلال لقاء نيوكاسل ، سجل 4 أهداف هذا الموسم.

اللعب ب4 لاعبين في وسط الميدان

قد يعود يورغان كلوب لخطة الكامب نو والتي رغم الهزيمة أوصلته لمرمى برشلونة بضع مرات ولولا ميسي لما كانت النتيجة 3-0.

في الذهاب جرب فابينهو وكيتا الذي يغيب وسيعوضه جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وجيورجينهو فاينالدوم.