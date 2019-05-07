كلوب مدرب ليفربول على استعداد لـ“صدم“ برشلونة بهذه الطريقة

ذكرت صحيفة “ ميرور “ البريطانية أن الألماني يورغان كلوب مدرب ليفربول يدرس كل الإحتمالات لتشكيلة فريقه أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بحثًا عن قلب نتيجة الذهاب حين خسر 3-0.

وأكدت الصحيفة أنه في ظل غياب النجمين محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو ولاعب الوسط المالي كيتا فإن المدرب الألماني قد يمنح الفرصة للمراهق الشاب ريان بريوستر البالغ 19 سنة للمشاركة في اللقاء ليكون صدمة كبيرة لبرشلونة.

وألمح كلوب لإمكانية مشاركة النجم الشاب حين قال: ”إنه جاهز، يملك فرصة كبيرة تقريبًا، مؤكد.. إنه مضمون“.

وأضاف المدرب الألماني :“ ريان حاليًا معنا بعد عودته من إصابة قوية، يومًا بعد يوم كان يتحسن، إنه في مستوى جيد منذ 3 أو 4 أسابيع، لكن عدة لاعبين كانوا أيضًا جاهزين وحاضرين“.

وتحدث يورغان كلوب عن نجمه الشاب وقال ”الموسم القادم سيلعب 100 في المائة. هو يعرف ذلك وقلتها له، في الحقيقة هي وضعية صعبة إن تمكنا من منحه مقعدًا في الفريق ودعوته للعب كمهاجم، حين تكون في دكة البدلاء فأنت تملك فرصة للعب“.

ويأمل كلوب أن يكرر إنجاز 2014 حين كان قريبًا من قلب النتيجة على ريال مدريد في ربع النهائي رفقة بروسيا دورتموند حيث خسر ذهابا 3-0 وفاز في الإياب 2-0 وكان قريبًا من تعديل النتيجة.

وقال كلوب مدرب ليفربول إن المهاجم الشاب رايان بروستر مستعد لخوض مباراته الأولى مع الفريق في غياب الثنائي المصاب محمد صلاح وروبرتو فيرمينو أمام برشلونة في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ولمع اسم بروستر عندما فاز بجائزة هداف كأس العالم تحت 17 عامًا في 2017 بعدما سجل ثمانية أهداف مع إنجلترا. ووقع عقده الاحترافي الأول العام الماضي.

وأبلغ كلوب الصحفيين عند سؤاله عما إذا كان بروستر سيشارك ”إنه مستعد، هناك فرصة كبيرة. إنه أمر مؤكد تقريبًا، شيء مضمون“.

”الأمور تسير هكذا دائمًا. في عالم مثالي تمتلك دائمًا لاعبين إضافيين تستطيع إشراكهم. عندما تكون على مقاعد البدلاء، فإنك أحد الخيارات الموجودة للمشاركة“.

وغاب بروستر عن أغلب الموسم الحالي بسبب إصابة في الكاحل وعاد الشهر الماضي للمشاركة في مباريات فريق تحت 23 عامًا في ليفربول، وسجل هدفًا وصنع آخر في مباراتين.

وقال كلوب إن المهاجم الشاب استعاد لياقة المباريات بشكل يسمح بدراسة إشراكه في مباراته الأولى مع الفريق الأول.

وأضاف المدرب الألماني ”كان رايان في حالة رائعة خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الأخيرة“.

”الأمر جيد جدًا، والآن من الرائع أننا نستطيع منحه مكانًا في التشكيلة ونحن في موقف صعب“.