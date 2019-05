محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعبي شهر أبريل من رابطة اللاعبين المحترفين

فاز الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة لاعب شهر أبريل باختيار الجماهير من الدوري الإنجليزي، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

وضمت قائمة المرشحين الستة، محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بجانب جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وآيوز بيريز مهاجم نيوكاسل يونايتد وبيرناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي.

وتواجد الثنائي سيرخيو ريكو حارس فولهام ولوكاس ديني ظهير إيفرتون.

ولعب صلاح خلال شهر أبريل مع ليفربول 4 مواجهات في الدوري الإنجليزي ضد ساوثهامبتون وتشيلسي وكارديف وهيدرسفيلد، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أخرى.

???????????? @MoSalah has been voted the PFA @BristolStMotors Premier League Player of the Month ????@LFC | #LFC | #PFAFansAward pic.twitter.com/K6bG57XFR5

— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) May 6, 2019