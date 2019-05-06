محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعبي شهر أبريل من رابطة اللاعبين المحترفين

فاز الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة لاعب شهر أبريل باختيار الجماهير من الدوري الإنجليزي، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

وضمت قائمة المرشحين الستة، محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بجانب جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وآيوز بيريز مهاجم نيوكاسل يونايتد وبيرناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي.

وتواجد الثنائي سيرخيو ريكو حارس فولهام ولوكاس ديني ظهير إيفرتون.

الملك المصري يهنئكم بشهر رمضان ويهديكم جائزة جديدة! ????????????@MoSalah يفوز بجائزة لاعب شهر أبريل بتصويت الجماهير المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين @PFA! ????pic.twitter.com/2FiOZe5rat — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 6, 2019

ولعب صلاح خلال شهر أبريل مع ليفربول 4 مواجهات في الدوري الإنجليزي ضد ساوثهامبتون وتشيلسي وكارديف وهيدرسفيلد، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أخرى.

في حين أن سيلفا لاعب وسط سيتي البرتغالي لعب 4 مواجهات في الدوري خلال الشهر، سجل خلالها هدفًا.

أما بيريز فلعب مع نيوكاسل في 5 مواجهات خلال نفس الشهر، سجل خلالها 5 أهداف، وفاردي خاض مع ليستر 4 مواجهات سجل خلالها 5 أهداف.

ولعب لوكاس ديني في 4 مواجهات مع إيفرتون، سجل خلالها هدفًا، أما سيرخيو ريكو فقد حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات واستقبل 4 أهداف في مباراة خلال نفس الشهر.