بروتوكول طبي يهدد مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد برشلونة

لا يزال موقف المصري الدولي محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، موضع شك كبير، بعد التقارير التي أشارت إلى أن صلاح سيكون خارج قائمة الريدز.

وتعرض صلاح لإصابة عنيفة في رأسه، خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل، مساء السبت الماضي، على ملعب ”سانت جيمس بارك“ في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبدا أنه فقد الوعي للحظات، قبل أن يخرج من الملعب محمولاً على ”نقالة“.

وانتهت مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي والتي أقيمت على ملعب ”كامب نو“، بفوز البلوغرانا بثلاثة أهداف نظيفة، ويحتاج الريدز للفوز بأربعة أهداف نظيفة للتأهل المباشر للنهائي.

وحسب الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، فإن صلاح تابع باقي مباراة نيوكاسل من داخل غرفة خلع الملابس، وكان في حالة جيدة للغاية، ولكن كلوب رفض تأكيد مشاركة أو غياب صلاح عن مباراة برشلونة، وقال إن القرار النهائي سيكون للفريق الطبي للريدز.

من جانبها، قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن صلاح سيغيب عن مباراة ليفربول وبرشلونة في ملعب أنفيلد، بناءً على توصية طبيب الريدز.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الاثنين: ”الصحفي برونو أليماني أكد لإذاعة (كادينا سيرا) الإسبانية أن محمد صلاح لن يشارك في مباراة برشلونة، في ظل البروتوكول الطبي الذي يحكم إصابات الرأس في الدوري الإنجليزي، والذي ينص على عدم مشاركة أي لاعب تعرض لإصابة قوية في رأسه، إلا بعد مرور 6 أيام على الإصابة“.

ومما يؤكد تلك المعلومات ما حدث مع البرازيلي فابينيو، لاعب ليفربول، الذي تعرض لإصابة في رأسه بعد 4 دقائق فقط من مشاركته بديلاً في مباراة الريدز وكارديف سيتي، يوم الـ21 من أبريل الماضي، وغاب بعدها عن قائمة ليفربول في مباراة هيدرسفيلد تاون، التي أقيمت يوم الـ26 من الشهر ذاته.

وتكرر الموقف ذاته مع المدافع البلجيكي يان فيرتونخين، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي تعرض لإصابة في رأسه خلال مباراة فريقه أمام أياكس امستردام الهولندي، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، يوم الـ30 من أبريل الماضي، وخرج تمامًا من قائمة فريقه في مباراة بورنموث بالدوري الإنجليزي يوم الـ4 من مايو.

ومن جهة أخرى، فإن هناك تصريحات تشير إلى أن محمد صلاح في حالة جيدة للغاية، من بينها تأكيدات صديقه الكرواتي المقرب ديان لوفرين، بأن صلاح لا يعاني أي مضاعفات، ويمكن أن يكون جاهزاً لمباراة برشلونة، وكذلك ما ذكره محمد أبوتريكة، محلل قنوات بي إن سبورت، أمس، بأنه تواصل مع صلاح واطمأن على حالته، وأنه في حالة جيدة.

وعلق المدافع الكرواتي في تصريحات نقلتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية: ”أتمنى أن يكون صلاح بخير، خاصة وأنه حالته لم تكن مطمئنة بعد سقوطه في المباراة“.

وشدد: ”استطعنا من قبل تحقيق نتائج إيجابية في غياب صلاح وبعض اللاعبين الآخرين، لكننا نتمنى أن يعود لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا“.