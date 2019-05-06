لاعب بالدوري الإنجليزي يصور نفسه وهو يعتدي جنسيًا على امرأة

اتُهم لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بتصوير نفسه وهو يعتدي جنسيًا على امرأة بعد تناوله أحد المنشطات، وهو أكسيد النيتروز.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن لاعب كرة القدم الذي لم يكشف عن اسمه ”تناول المشروبات واستنشق أكسيد النيتروز“ قبل فترة قصيرة من حضوره حفلة موسيقية في ملهى ليلي في لندن.

وتدعي الضحية المزعومة أنه قام بتصوير الحادثة لجعل صديقته التي كانت تواعده في ذلك الوقت تشعر بالغيرة.

وكان لاعب كرة القدم قد دعا في وقت سابق المرأة إلى منطقة كبار الزوار في النادي، وادعت أنه غضب عندما رفضت أفعاله الجنسية.

وبحسب ما قالته، فقد تبعها لاعب كرة القدم إلى ساحة الرقص حيث وقع الحادث.

وقالت المرأة لصحيفة ”ديلي ستار“: ”لقد كان يشرب كثيرًا ويستنشق أكسيد النيتروز، وكلما تجاهلته أكثر بدا أن ذلك يزعجه.. لم يكن سعيدًا على الإطلاق“.

وأضافت: ”لقد استمر في سكب جميع المشروبات الكحولية ثم بدأ يسحبني نحوه، وظللت أهمله وأخبره أن يتوقف، ولم أفعل أي شيء لتشجيع تقدمه، ولكن يبدو أن ذلك كان له تأثير معاكس، حيث استمر حتى نفذ عملية الاغتصاب، ثم عرض عليّ مرافقته للمنزل ولكني رفضت“.