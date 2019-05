هازارد يلمح إلى رحيله عن تشيلسي بهذه الطريقة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم البلجيكي إدين هازارد، جناح تشيلسي الإنجليزي، يلمح خلاله إلى مستقبله مع ”البلوز“، في ظل اقتراب عقده من النهاية.

ويظهر في الفيديو قيام مشجعين في سيارة يوقفان هازارد بعد نهاية مباراة الفريق أمام واتفورد في الدوري، أمس الأحد، وقاما بتوجيه سؤال له: ”هل ستبقى مع تشيلسي في الموسم المقبل؟“.

ورد عليهما ”هازارد“، حسب ما نشرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، بـ“هزّة رأس“ بالرفض؛ ما يؤكد رغبته في الرحيل.

chelsea fan: stay at chelsea

eden: *shakes his head*

????

video credits: @/shazy_rinor on instagram. pic.twitter.com/7f3F4tO8yy

