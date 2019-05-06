5 عوامل تحسم انتقال بول بوغبا إلى ريال مدريد

جاء غياب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بمثابة ”القشة التي قصمت ظهر البعير“، فيما يتعلق بمستقبل اللاعب الفرنسي بول بوغبا في ”أولد ترافورد“.

وخرج مانشستر يونايتد رسميًا من المنافسة على التأهل إلى التشامبيونزليغ، بعد تعادله أمس مع هيدرسفيلد تاون، متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز، 1-1، في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة، ليحتل المركز السادس قبل المباراة الأخيرة التي سيخوضها أمام كارديف سيتي، الهابط أيضًا، في الأسبوع الأخير.

وربطت تقارير بوغبا بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري، وفقاً لرغبة اللاعب، وأيضاً إصرار الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على إتمام الصفقة بأي طريقة، حيث يضعه على رأس أولويات النادي الملكي في الموسم المقبل.

ورصدت صحيفة ”آس“ الإسبانية 5 عوامل تدفع صفقة ريال مدريد مع بوغبا إلى مراحلها النهائية.

1- فشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، سيدفع بوغبا إلى الضغط على إدارة المانيو للرحيل، خاصة أن عقده ينتهي في منتصف عام 2021، وبالتالي فإن بيعه بنهاية الموسم الجاري سيكون الخيار التسويقي الأفضل لمانشستر يونايتد، مع عدم رغبة اللاعب في الاستمرار.

2- يتضمن عقد بوغبا والعديد من نجوم مانشستر يونايتد شرطاً ينص على خفض أجورهم بنسبة 25% حال عدم تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا، وهو عامل ثان يُعجّل برحيل بوغبا.

3- نال بوغبا قدراً كبيراً من الانتقادات، على خلفية مستواه مع مانشستر يونايتد، خاصة بعد الهزيمة أمام إيفرتون برباعية نظيفة، حيث اتهمته جماهير المانيو وعدد من المحللين بافتقاد الحماس وضعف الرغبة في القتال رفقة فريقه.

4- صبّ النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، جام غضبه على لاعبيه بعد التعادل المحبط مع هديرسفيلد تاون أمس، وقال إن هذه المباراة كانت بمثابة الظهور الأخير لبعض اللاعبين، رغم أنه لم يكشف أي أسماء، إلا أن بوغبا من المؤكد أنه سيكون من ضمن اللاعبين الراحلين عن صفوف النادي الإنجليزي بنهاية الموسم.

5- تجري عملية ضم بوغبا إلى ريال مدريد على قدم وساق، حيث أصبح النجم الفرنسي المتوج ببطولة كأس العالم رفقة منتخب بلاده، أحد أعمدة الصفقات الجديدة في النادي الملكي، الذي خصص 540 مليون يورو لضم نجوم من العيار الثقيل في الموسم الجديد.