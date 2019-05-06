سولشاير بعد إخفاق مانشستر يونايتد في الوصول للمربع الذهبي: الجدول لا يكذب

أقر أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، بأن فريقه لا يمكن أن يعترض إلى إنهاء الموسم خارج المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادل باهت 1-1 خارج الديار مع هدرسفيلد تاون، متذيل الترتيب، يوم الأحد.

ومع حاجته لست نقاط من آخر مباراتين، إضافة لخروج النتائج الأخرى في صالحه، كانت أمام يونايتد دائمًا مهمة صعبة في التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

لكن الفشل في الفوز على منافس حصل على 14 نقطة فقط في آخر 36 مباراة لخص الوعكة التي يمر بها يونايتد مع انتهاء الموسم بصورة متواضعة.

وأبلغ سولشاير، الذي قلب حظوظ يونايتد رأسًا على عقب لفترة وجيزة عقب توليه المسؤولية بعد إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر كانون الأول، هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”لا نستحق إنهاء الموسم في المربع الذهبي، كنا نطارد مجموعة المقدمة وحصلنا على فرص، والدوري متكافئ جدًا. حين حصلنا على فرص لم نستغلها.

”الجدول لا يكذب في نهاية المطاف“.

وشاهد يونايتد، وصيف البطل الموسم الماضي، مانشستر سيتي وليفربول وهما يبتعدان عنه بفارق كبير هذا الموسم، ويواجه سولشار، الذي تم تعيينه بعقد دائم في مارس آذار، مهمة صعبة في تقليص الفارق معهما في الموسم المقبل.

وسيتضمن ذلك تغييرًا كبيرًا في التشكيلة مع الرحيل المؤكد للقائد أنطونيو فالنسيا وانتهاء عقدي لاعبي الوسط أندير هيريرا وخوان ماتا.

ويجب على النادي أيضا اتخاذ قرار بشأن اللاعبين البعيدين عن مستواهم مثل بول بوغبا وأليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو.

وكانت هناك لمحات حول مستقبل أكثر إشراقا في مباراة الأحد من لاعبين مثل سكوت مكتوميناي، الذي سجل هدف يونايتد، والبديل تاهيت تشونغ، لكن ذلك كان عزاء غير كاف للجماهير.

ووجه المدافع السابق غاري نيفيل انتقادات لناديه القديم أثناء تعليقه على المباراة في شبكة ”سكاي سبورتس“.

وقال نيفيل: ”إنه هدرسفيلد تاون الذي واجه صعوبات طيلة الموسم.. أنظروا إلى هدرسفيلد، لا يمتلك لاعبين جيدين، لكني أحب مشاهدتهم أكثر من مشاهدة هؤلاء الذين يرتدون القمصان الحمراء لكي أكون أمينا“.

وفاز يونايتد مرة واحدة في آخر ست مباريات بالدوري وودع دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة من دور الثمانية. وسيشارك يونايتد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، ويقول سولشاير إن ذلك مؤشر عادل على مكانة يونايتد حاليًا.

وقال المدرب النرويجي: ”أعتقد أن الدوري الأوروبي هو المكان المناسب لنا هذا الموسم.. الدوري الأوروبي قد يكون إيجابيًا، انظروا إلى ما فعله آرسنال وتشيلسي (بلغ الفريقان قبل النهائي) هذا الموسم“.

وقال القائد آشلي يانغ، إن إنهاء الموسم خارج المراكز المؤهلة لدوري الأبطال ”خيبة أمل كبيرة“ للنادي.

وأضاف: ”يساورني شعور يشبه الهزيمة. لا أعرف ما هي المشكلة. في الوقت الحالي لا يمكنني تحديد المشكلة.

”الحديث عن ناد مثل مانشستر يونايتد ينافس على إنهاء الموسم في المربع الذهبي ليس جيدًا. يجب أن نتحدث عن الفوز بالألقاب وهذه خيبة أمل كبيرة“.