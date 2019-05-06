ماذا قال رامسي بعدما ودع آرسنال وتكريمه بممر شرفي قبل الانضمام إلى يوفنتوس؟

ودَّع آرون رامسي ناديه آرسنال بطريقة مفعمة بالمشاعر، يوم الأحد، بعد 11 عاما قضاها في النادي اللندني، وقال إنه يتطلع إلى المرحلة المقبلة في مسيرته باللعب مع يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وانتهى موسم اللاعب الويلزي بشكل مبكر بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية الشهر الماضي ومن المنتظر أن يلتحق بتشكيلة يوفنتوس في نهاية الموسم بعد التوقيع على عقد لمدة أربع سنوات في فبراير/ شباط الماضي.

وحظي رامسي، وهو صاحب أكبر عدد من الأهداف للاعب وسط في آرسنال برصيد 64 هدفا، بتحية من زملائه عن طريق ممر شرفي ونال جائزة تذكارية بعد التعادل 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون على استاد الإمارات.

For 11 years of service, for 369 appearances, for 64 goals, for 62 assists, for those Wembley winners, for coming back from that injury to achieve what you have with us, for EVERYTHING you’ve given to this club, we just want to say… THANK YOU, @aaronramsey! ❤️ pic.twitter.com/EuU6gQ5U1q — Arsenal FC (@Arsenal) May 5, 2019

وقال رامسي، البالغ 28 عامًا، لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”بكل تأكيد هذا أمر مفعم بالمشاعر. كانت رحلة مذهلة. 11 عامًا من حياتي حدث فيها الكثير من الأمور. يمكن أن تعرف من نبرة صوتي ما يعنيه لي ذلك حقًّا.

”أنا متحمس حقًّا للتحدي الجديد والفصل الجديد في حياتي (مع يوفنتوس) لكن الموقف الحالي هو ما يسيطر على مشاعري اليوم.

Video: Aaron Ramsey crying as he bids fairwell to Arsenal. He has been with the club for eleven years. pic.twitter.com/Xh8Qjv6rZJ — TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) May 5, 2019

”هنا نشأت وترعرعت. أريد أن أتعامل مع ما حدث اليوم وأتأقلم لعدة أيام قبل أن أفكر في المستقبل وأبدأ التركيز على ذلك.

”سأذهب إلى النادي الذي يلعب في دوري الأبطال، وسألعب مع (كريستيانو) رونالدو“.

وقال بيتر تشك، حارس آرسنال، الذي سيعتزل في نهاية الموسم الجاري وحظي بتكريم من آرسنال أيضًا، إن رحيل رامسي يمثل خسارة كبيرة للنادي اللندني.

وأضاف: ”أعتقد أنه حين جاء من كارديف لم يكن يعرف أي شخص تقريبًا مدى أهمية تعاقد النادي معه كلاعب وأعتقد، أنه قدم كل شيء ممكن خلال 11 عامًا“.

3️⃣6️⃣9️⃣ appearances,

6️⃣4️⃣ goals

???????????? FA Cups "I came here a boy and i'm leaving a man." ???? Petr Cech and Aaron Ramsey spoke to Kelly Cates about their time at @Arsenal. Watch in full here: https://t.co/ZoFV9YAb3Q pic.twitter.com/JtWifoQxOF — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 5, 2019

وأكد آرسنال -أيضًا- رحيل المهاجم داني ويلبيك المنضم من مانشستر يونايتد في 2014، والذي لم يلعب منذ خضوعه لجراحة في الكاحل في نوفمبر/ تشرين الثاني وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال أوناي إيمري، مدرب آرسنال: ”لقد حدث نقاش مع النادي حول هذا الموقف. القرار أنه سيرحل“.