ماذا قال رامسي بعدما ودع آرسنال وتكريمه بممر شرفي قبل الانضمام إلى يوفنتوس؟

ودَّع آرون رامسي ناديه آرسنال بطريقة مفعمة بالمشاعر، يوم الأحد، بعد 11 عاما قضاها في النادي اللندني، وقال إنه يتطلع إلى المرحلة المقبلة في مسيرته باللعب مع يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وانتهى موسم اللاعب الويلزي بشكل مبكر بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية الشهر الماضي ومن المنتظر أن يلتحق بتشكيلة يوفنتوس في نهاية الموسم بعد التوقيع على عقد لمدة أربع سنوات في فبراير/ شباط الماضي.

وحظي رامسي، وهو صاحب أكبر عدد من الأهداف للاعب وسط في آرسنال برصيد 64 هدفا، بتحية من زملائه عن طريق ممر شرفي ونال جائزة تذكارية بعد التعادل 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون على استاد الإمارات.

