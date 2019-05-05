برايتون يفرض التعادل على آرسنال في الدوري الإنجليزي ويقلص حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

فرض برايتون التعادل 1/1 على مضيفه آرسنال، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، لحساب الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان آرسنال البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الغابوني بيير إيمري أوباميانغ من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، احتسبها الحكم بعد خطأ من علي رضا جهانبخش على ناتشو مونريال، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

ومن ركلة جزاء أيضًا سجل غلين موراي هدف التعادل لبرايتون في الدقيقة 61، بعد خطأ من غرانيت تشاكا على سولومون مارش.

ولم يحقق آرسنال الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، إذ خسر 2/3 أمام كريستال بالاس، و1/3 أمام وولفرهامبتون في الجولتين الماضيتين، قبل أن يتعادل 1/1 مع برايتون اليوم.

ورفع التعادل رصيد آرسنال إلى 67 نقطة ليظل في المركز الخامس، مقابل 36 نقطة لبرايتون في المركز السابع عشر.

ويلعب آرسنال في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي مع بيرنلي.

الدوري الانجليزي | ارسنال 1-0 برايتون | هدف اول لـ ارسنال أوباميانج#ارسنال_برايتون #ARSBHA https://t.co/qea4fhTfvb — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) May 5, 2019