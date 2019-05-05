تشيلسي ينتزع المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي ومانشستر يونايتد خارج دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تشيلسي ينتزع المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي ومانشستر يونايتد خارج دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

انتزع نادي تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، من منافسه توتنهام، عقب فوزه الثمين بنتيجة 3/0 على ضيفه واتفورد، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ37 من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل تشيلسي هدفين في نحو 4 دقائق.

وجاء هدف روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 48، بضربة رأس، بعد كرة عرضية من إيدين هازارد، في حين وقع دافيد لويز الهدف الثاني في الدقيقة 51، وبضربة رأس بعد ركلة ركنية لعبها هازارد.

وأضاف الأرجنتيني غونزالو هيغواين الهدف الثالث في الدقيقة 75، بمساعدة بيدرو.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 71 نقطة لينتزع المركز الثالث من توتنهام الذي تراجع إلى المركز الرابع، في حين يملك واتفورد 50 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة ثانية تعادل مانشستر يونايتد 1/1 مع هيديرسفيلد تاون.

ووضع سكوت مكتوميناي مانشستر يونايتد في المقدمة بهدف في الدقيقة الثامنة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن إسحاق مبينزا تعادل لهيديرسفيلد تاون في الدقيقة 60.

وظل مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 66 نقطة مقابل 15نقطة فقط لهيديرسفيلد تاون في قاع الترتيب وقد نزل لدوري الدرجة الأولى.

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