أهداف مباراة تشيلسي ضد واتفورد.. 3/0 للبلوز (فيديو)

سجل تشيلسي هدفين في نحو 4 دقائق ليتقدم 2/0 على واتفورد، في إطار مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول بتوقيع روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 48، قبل أن يضيع دافيد لويز الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وسجل هيغواين الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 75.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، مقابل 50 نقطة لواتفورد في المركز العاشر.

الدوري الانجليزي | تشيلسي 1-0 واتفورد | هدف اول لـ تشيلسي لوفتوس تشيك#تشيلسي_واتفورد #CHEWAT https://t.co/Q80joAU1ez — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) May 5, 2019

الدوري الانجليزي | تشيلسي 2-0 واتفورد | هدف ثاني لـ تشيلسي لويز#تشيلسي_واتفورد #CHEWAT https://t.co/7IZ2vZBQxZ — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) May 5, 2019