أهداف مباراة تشيلسي ضد واتفورد.. 3/0 للبلوز (فيديو)

أهداف مباراة تشيلسي ضد واتفورد.. 3/0 للبلوز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل تشيلسي هدفين في نحو 4 دقائق ليتقدم 2/0 على واتفورد، في إطار مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول بتوقيع روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 48، قبل أن يضيع دافيد لويز الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وسجل هيغواين الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 75.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، مقابل 50 نقطة لواتفورد في المركز العاشر.

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