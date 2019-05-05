أهداف مباراة مانشستر يونايتد وهيديرسفيلد تاون.. 1/1 (فيديو)

سجل سكوت مكتوميناي الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه مانشستر يونايتد وهيديرسفيلد تاون، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مكتوميناي في الدقيقة الثامنة من المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل إسحاق مبينزا لهيديرسفيلد تاون في الدقيقة 60.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي.

في حين يحتل هيديرسفيلد تاون ذيل الترتيب وقد نزل إلى دوري الدرجة الأولى.

الدوري الانجلزي | هيدرسفيلد 0-1 مانشستر يونايتد | هدف اول لـ مانشستر ماكتومناي#هيديرسفيلد_مان_يونايتد #HUDMUN https://t.co/xwIvlcBNlk — اهداف كرة القدم (@Ahdaf120) May 5, 2019