النجم الساحلي ضد الزمالك.. وريال مدريد أمام فياريال.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تنطلق، اليوم الأحد، جولة إياب قبل نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بقمتين عربيتين بين النجم الساحلي والزمالك، ونهضة بركان والصفاقسي.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد الخامس من مايو/أيار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

إياب قبل نهائي الكونفيدرالية:

نهضة بركان المغربي VS الصفاقسي التونسي، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

النجم الساحلي التونسي VS الزمالك المصري، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

الدوري الإنجليزي:

هيديرسفيلد تاون VS مانشستر يونايتد، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

تشيلسي VS واتفورد، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

آرسنال VS برايتون، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

ريال مدريد VS فياريال، الساعة الـ17:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:15 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

جنوى VS روما، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

نابولي VS كالياري، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

باير ليفركوزن VS آينتراخت فرانكفورت، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

نانت VS ديغون، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.

مونبلييه VS إميان، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

ليون VS ليل، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 11.

الدوري المصري:

بيراميدز VS المصري البورسعيدي، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة وOn Sport HD.

النجوم VS الأهلي، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة و On Sport HD.

الدوري المغربي:

الكوكب المراكشي VS اتحاد طنجة، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية المغربية.

يوسفية برشيد VS الدفاع الحسني الجديدي، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية المغربية.

كأس مصر:

الإسماعيلي VS الاتحاد السكندري، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة وOn Sport HD.