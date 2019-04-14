الصفاقسي التونسي أول المتأهلين إلى نصف نهائي الكونفيدرالية بالفوز على نكانا الزامبي (فيديو)

حجز فريق الصفاقسي التونسي، أول المقاعد في المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، وتغلب على ضيفه نكانا الزامبي بهدفين دون ردٍ في إياب دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة القارية.

وجاء تأهل الصفاقسي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بهزيمته بهدفٍ لهدفين.

ودخل الصفاقسي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه وتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنافس.

وتحقق مراد لاعبي الصفاقسي في الدقيقة السابعة بإحرازهم الهدف الأول عن طريق فراس شواط، ليخرج أصحاب الديار متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه الصفاقسي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو نكانا من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

وقضى علاء مرزوقي على آمال الفريق الزامبي في العودة للقاء وذلك بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90.