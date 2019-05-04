ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مباراة نيوكاسل وليفربول (صورة)

سجل محمد صلاح هدفًا ثانيًا لفريق ليفربول في شباك نيوكاسل يونايتد في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، في ملعب ”سانت جيمس بارك“، ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل نجم ليفربول صدارة الهدافين في الوقت الحالي بـ22 هدفًا، ويليه لاعب مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو، بـ20 هدفًا بالتساوي مع السنغالي ساديو ماني.

ويتقدم الريدز 2-1 على نيوكاسل حتى الآن في الشوط الأول.

ترتيب الهدافين بعد هدف صلاح في مرمى نيوكاسل:

1-محمد صلاح 22 هدفًا من ليفربول

2-أغويرو 20 هدفًا من مانشستر سيتي

2-ساديو ماني 20 هدفًا من ليفربول

3-أوباميانغ 19 هدفًا من آرسنال

4-جيمي فاردي 18 هدفًا من ليستر سيتي

5-هاري كين 17 هدفًا من توتنهام

5-رحيم ستيرلينغ 17 هدفًا من مانشستر سيتي

6-هازارد 16 هدفًا من تشيلسي

7-كالوم ويلسون 14 هدفًا من بورنموث

8-راؤول خيمينيز 13 هدفًا من وولفرهامتون

وتلقى ليفربول هزيمة ثقيلة أمام برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي في ملعب ”كامب نو“، في ”ذهاب“ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الساعي إلى إحراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 1990، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ13 برصيد 42 نقطة.

في حين يسعى نيوكاسل يونايتد للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الرابعة على التوالي بمسابقة الدوري الإنجليزي لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

واختارت جماهير نادي ليفربول هدف محمد صلاح في شباك تشيلسي الأجمل بشهر أبريل الماضي، بينما جاء هدف الدولي المصري في شباك ساوثهامبتون في المركز الثاني.

ونافس صلاح على حصد الجائزة بالـ4 أهداف التي سجلها في مرمى ساوثهامبتون وتشيلسي وهدفه الأول في هيدرسفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهدفه في شباك بورتو في دوري أبطال أوروبا.