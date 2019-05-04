شاهد هدف محمد صلاح في مباراة نيوكاسل وليفربول (فيديو)

سجل محمد صلاح هدفًا لفريق ليفربول في شباك نيوكاسل يونايتد في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، بملعب ”سانت جيمس بارك“، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

خصم برشلونة القادم في دوري الابطال ????️????

ليفربول ٢-١ نيوكاسل ' هدف النجم الرائع محمد صلاح pic.twitter.com/JfK7zCA3dH — FCBW Media ???? (@Barcelona_MX1) May 4, 2019

ويحتل نجم ليفربول صدارة الهدافين في الوقت الحالي بـ22 هدفًا، ويليه لاعب مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو، بـ20 هدفًا بالتساوي مع السنغالي ساديو ماني.

وتلقى ليفربول هزيمة ثقيلة أمام برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي بملعب ”كامب نو“، في ”ذهاب“ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الساعي إلى إحراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 1990، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ 13 برصيد 42 نقطة.

في حين يسعى نيوكاسل يونايتد للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الرابعة على التوالي بمسابقة الدوري الإنجليزي لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

واختارت جماهير نادي ليفربول هدف محمد صلاح في شباك تشيلسي الأجمل بشهر أبريل الماضي، بينما جاء هدف الدولي المصري في شباك ساوثهامبتون بالمركز الثاني.

ونافس صلاح على حصد الجائزة بـ4 أهداف، والتي سجلها في مرمى ساوثهامبتون وتشيلسي وهدفه الأول في هيدرسفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهدفه في شباك بورتو بدوري أبطال أوروبا.