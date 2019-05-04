ماذا قال بوكيتينو بعد هزيمة توتنهام أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي؟

أظهر ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، روح التحدي على الرغم من أن فريقه استعد لخوض إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام بطريقة سيئة عقب طرد اثنين من لاعبينه في الهزيمة 1-صفر أمام بورنموث.

وبعد هزيمته 1-صفر في مباراة اليوم قبل المواجهة المرتقبة في أياكس أمستردام آرينا، يوم الأربعاء المقبل، بدا توتنهام قريبًا من حصد النقاط الثلاث اليوم، وهو ما كان سيضمن له اللعب في دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

ومع ذلك، فإن هدف ناثان أكي بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع أنزل بالفريق الهزيمة رقم 13 هذا الموسم، وطُرد لاعبان من الفريق اللندني مع بداية الشوط الثاني.

وفاز الفريق القادم من شمال لندن بخمس من بين آخر 15 مباراة في كافة المسابقات وخسر آخر ثلاث مباريات متتالية، ويعني هدف أكي قبل النهاية أن توتنهام خسر ست مباريات متتالية خارج ملعبه في الدوري الممتاز لأول مرة منذ مايو أيار 2004.

مترجم || حديث بوتشيتينو بعد الخسارة من بورنموث اليوم pic.twitter.com/y9Cd4BTvM3 — الترجمان الرياضي (@altrjmn) May 4, 2019

وسنحت لتوتنهام عدة فرص في الشوط الأول على استاد فيتاليتي لكن تصدى لها الحارس الصاعد مارك ترافرز بطريقة رائعة.

وحتى بعد طرد سون هيونغ-مين وخوان فويت، بدا توتنهام في حالة راحة وكان قريبًا من انتزاع نقطة حاسمة قبل أن تتسبب الرقابة السيئة في السماح لأكي في التسجيل قبل النهاية مباشرة.

وظل بوكيتينو في حالة إيجابية، مؤكدًا أن فريقه لا يزال يمر بموسم رائع.

وقال المدرب الأرجنتيني: ”نحن في المركز الثالث وننافس على أول أربعة في الترتيب وبلغنا قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

”إذا ما نظرت إلى أول مباراة هذا الموسم، فإن وجودنا في هذا المركز اليوم يشعرنا بالسعادة.

”أدينا بشكل جيد في أول 40 دقيقة وصنعنا عدة فرص لكننا لم نسجل.

”كنا ندرك أن كرة القدم يمكن أن تكون قاسية وقد استطاعوا التسجيل في الدقيقة الأخيرة، نريد أن نمضي قدمًا.

”إنها (هزيمة جديدة) ولن يؤثر ذلك (على مباراة أياكس).. نريد أن نكون على أتم الاستعداد للقاء الأربعاء“.

وسيتوجه توتنهام للقاء أمستردام بعد أن فاز بمباراة واحدة فقط خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.