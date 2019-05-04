توتنهام يسقط أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أسقط نادي بورنموث نظيره توتنهام هوتسبير بهدف نظيف أحرزه نجمه الهولندي ناثان أكي، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على استاد فيتنس فيرست، ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وكان لقاء الدور الأول الذي أقيم بينهما على استاد ويمبلي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة شهد فوز رجال بوكيتينو بخماسية نظيفة.

بتلك النتيجة رفع بورنموث رصيده إلى النقطة 45، ليصعد للمركز الثاني عشر في جدول ترتيب البريميرليغ، في المقابل ظل توتنهام في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، فيما يستطيع تشيلسي تخطيها في حالة الفوز على واتفورد بملعب ستامفورد بريدج غدًا.

وشهدت المباراة تعرض الكوري الجنوبي هيونغ مين سون للطرد في الدقيقة 43 بعد تعديه بالضرب على لاعب بورنموث، لتصبح كوريا الجنوبية الدولة رقم 69 التي يُطرد منها لاعب بشكل مباشر في تاريخ البريميرليغ.

كما تلقى زميله الأرجنتيني خوان فويث بطاقة حمراء في الدقيقة 48، وذلك بعد دقيقتين و13 ثانية منذ نزوله بديلًا، ليصبح أسرع طرد لبديل في الدوري الإنجليزي منذ طرد جيرارد ضد مانشستر يونايتد في مارس 2015 (38 ثانية).

يشار إلى أن توتنهام هوتسبير طُرد منه لاعبان في مباراة واحدة للمرة الأولى بتاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز، منذ طرد جاريث بيل وداوسون، وهُزموا حينها من ستوك سيتي 2-1 في 2008.