مباراة ريال مدريد وفياريال.. زيدان يتحدث عن غاريث بيل وبول بوغبا

تحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن لاعبه الويلزي غاريث بيل، ومواطنه بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، وذلك قبل مواجهة فياريال غدًا الأحد، في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: ”إنها فرصة أخرى للعب، وتقديم مباراة جيدة في ملعبنا وبين جماهيرنا، عشنا موسمًا مُعقدًا، فياريال سيلعب بشكل قوي، وعلينا أن نكون مستعدين، وأي فريق يريد التألق ضد ريال مدريد، والمنافس جيد ولديه كفاءة عالية“.

وعن غاريث بيل قال زيدان: ”أنا المدرب، وأتخذ القرارات، وعليه أن يتدرب ويلعب ولا أتحدث عن اللاعبين فهم يعرفون موقفهم والمسؤولية التي يتحملونها، وآمل أن يكون الجميع في أفضل حالة ممكنة، فنحن نتدرب على ذلك كل أسبوع“.

وعن التقارير التي تحدثت عن إشراك غاريث بيل على الجانب الأيسر الموسم المقبل، أوضح المدرب الفرنسي: ”لا أرى ذلك“.

وأردف: ”يتبقى 3 مباريات على نهاية الموسم، ولا يمكن التفكير سوى في خوضها بأفضل شكل، وأنا بخير وأريد أن يفوز الفريق ونلعب بشكل جيد، والجماهير ستكون هنا بالموسم المقبل، وهناك تغييرات ولكن الكثير من اللاعبين سيبقون“.

وواصل: ”غضبي بعد مباراة خيتافي؟ لم نفشل في تلك المواجهة، لقد لعبنا بشكل جيد وكنت مسرورًا للغاية على الرغم من أننا افتقرنا للتسجيل، ويجب أن نتحلى بالتفاؤل فنحن نرتدي قميص ريال مدريد ولدينا مسؤولية، ويجب علينا الدخول للملعب للاستمتاع وإظهار أننا بحالة جيدة، وإذا قمنا بذلك سيكون لدينا فرصة كبيرة للفوز، وإلا سيكون الأمر أكثر صعوبة“.

وعن مواطنه بول بوغبا، قال زيدان: ”قلت إنه لاعب جيد مثل الآخرين، ولن أخوض في مثل هذه الأشياء الآن، وهو حاليًا لاعب في مانشستر يونايتد“.

كما تحدث عن لاعبه فينيسيوس جونيور وقال: ”لم أتفاجأ به. يتدرب ومستعد للمشاركة، وحان الوقت بالنسبة له، فهو في الـ18 من عمره، ولاعب جيد جدًا، ومهم جدًا للفريق خاصة في المستقبل، ويستحق أن يتواجد هنا“.

وعن التعاقدات الصيفية لريال مدريد قال زيدان: ”تتم الأمور بهدوء في الصيف، وسيكون لدينا الوقت للاستعداد للموسم القادم حتى 31 أغسطس، وكل شيء يمكن أن يحدث“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ريال مدريد وفياريال غدًا الأحد، الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، 16:15 بتوقيت القاهرة. وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.