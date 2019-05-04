مانشستر يونايتد يحدد قيمة نجمه بول بوغبا وانقسام في ريال مدريد

كشف مانشستر يونايتد الثمن الذي يريد الحصول عليه للتخلي عن لاعبه الفرنسي، بول بوغبا، مع تردد أنباء عن سعي ريال مدريد الإسباني إلى التعاقد معه.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن مانشستر يونايتد مستعد للاستماع للعروض بشأن بيع بوغبا، بشرط ألا يقل أي عرض عن 160 مليون جنيه إسترليني، وهو ضعف المبلغ الذي دفعه النادي الإنجليزي عندما أعاد بوغبا من يوفنتوس، العام 2016.

وغادر بول بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، مانشستر يونايتد، مجانًا، العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون إسترليني العام 2016، لكنه تردد منذ الصيف الماضي أن اللاعب غير سعيد في مانشستر يونايتد، وتوترت علاقة اللاعب بمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو قبل أن ينفصل مورينيو عن الفريق.

ويمتد عقد بول بوغبا مع مانشستر يونايتد حتى العام 2021، لكن التقارير ازدادت حول رغبة اللاعب في الانتقال إلى ريال مدريد، حيث قال قبل أسابيع إن اللعب لريال مدريد يمثل حلمًا لأي لاعب كرة قدم، وهو ما اعتبر تلميحًا صريحًا برغبته في الانتقال إلى الفريق الملكي، خاصة بعد إشادة مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وسجل بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، مع مانشستر يونايتد 29 هدفًا، وصنع 29 في 132 مباراة، بينها 14 هدفًا في 37 مباراة الموسم الحالي، علمًا بأن عقده مع مانشستر يونايتد يمتد حتى العام 2021.

ويتردد أن ريال مدريد سينفق 500 مليون يورو، للتعاقد مع لاعبين في سوق الانتقالات الصيفي، للعودة إلى منصات التتويج، بعد موسم مخيب، إذ خرج الفريق من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، ومن نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وحظوظه ضئيلة للغاية في التتويج بلقب الدوري الإسباني.