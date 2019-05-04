مباراة ليفربول ونيوكاسل.. الريدز بين مطرقة بنيتز وسندان رودجرز

يستعد نادي ليفربول لخوض مباراة قوية ضد مضيفه نيوكاسل يونايتد في الجولة قبل الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي، وهو الفريق الذي يقوده المدرب الإسباني رافايل بنيتز الذي سبق أن قاد الريدز قبل أعوام.

وأمام المدرب الأسبق للريدز بنيتز تبقى أحلام ليفربول معلقة بمدرب آخر عمل معه لسنوات وهو برندان رودجرز المدير الفني الحالي لفريق ليستر سيتي الذي يخوض مباراة قوية ضد مانشستر سيتي في الجولة ذاتها.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي تفاصيل طموح ليفربول في هذه الجولة بين مطرقة بنيتز وسندان رودجرز:

صراع التتويج

يبقى صراع التتويج شرسًا بين ليفربول ومانشستر سيتي خاصة أن مانشستر سيتي حامل اللقب يتفوق بفارق نقطة واحدة عن الريدز.

ويبحث ليفربول عن العودة من جديد للصدارة أملًا في توقف مانشستر سيتي في محطة ليستر سيتي خاصة أن آرسنال سقط على يد حامل لقب الدوري الإنجليزي الأسبق.

ليفربول وإنجاز الدوري الإنجليزي

كانت الرؤية واضحة فيما يتعلق برغبة ليفربول في حسم لقب الدوري الإنجليزي حتى لو اقتضى الأمر ضياع لقب دوري أبطال أوروبا، وهو ما أعلنه محمد صلاح نجم ليفربول الذي أكد صراحة أنه مستعد للتضحية بدوري الأبطال مقابل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

وقال هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن ليفربول أمامه هدف محدد وهو التتويج بلقب الدوري في ظل تضاؤل فرص الصعود لنهائي دوري الأبطال.

وأضاف ”فرص ليفربول ليست بأقدامه فقط فلا بد من الفوز ولكن يجب انتظار الهدية من أحد الفريقين اللذين يواجهان مانشستر سيتي سواء ليستر سيتي أو برايتون“.

بنيتز وذكريات ليفربول

يقود نيوكاسل المدرب الإسباني رافايل بنيتز الذي يعلمه جمهور ليفربول جيدًا لأنه حقق آخر لقب دوري أبطال أوروبا في خزائن النادي العام 2005 كما أنه قاد الريدز في الفترة بين 2004 إلى 2010.

وحصد بنيتز مع ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية بخلاف كأس السوبر الأوروبي.

وواجه بنيتز فريقه الأسبق ليفربول 7 مرات، فاز في مواجهتين وخسر مثلهما وتعادل 3 مرات، ولم يعرف المدرب الإسباني طعم الفوز على الريدز مع أي فريق إنجليزي سواء تشيلسي أو نيوكاسل ولكنه تغلب مع فالنسيا الإسباني مرتين على ليفربول.

رودجرز وتعطيل مانشستر سيتي

ينتظر جمهور ليفربول هدية المدرب الإيرلندي برندان رودجرز الذي قاد من قبل الريدز في الفترة من 2012 إلى 2015، حين يلاقي مانشستر سيتي.

وتحدث رودجرز عن اللقاء أمام مانشستر سيتي وإمكانية تقديم هدية إلى ليفربول الفريق الذي سبق أن دربه، مؤكدًا أنه سيخوض اللقاء بكل تركيز من أجل تحسين ترتيب فريقه.

ولم يفز رودجرز بأي لقب مع ليفربول كمدرب ولكنه قد يساعد الريدز على اقتناص لقب الدوري من أنياب مانشستر سيتي، وحقق ليستر مع رودجرز 5 انتصارات من 8 مباريات من بينها الفوز بثلاثية على آرسنال.