الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يحل نادي ليفربول ضيفًا على نيوكاسل يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، (الجولة قبل الأخيرة).

وتقام المباراة الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة ليفربول مع نيوكاسل على قناة beIN SPORTS HD 2.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز ليفربول 4/0، ليكون الفوز الثاني لليفربول مقابل تعادلين في آخر 4 مباريات مع نيوكاسل.

وتأتي المباراة بعد خسارة ليفربول 0/3 أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن يلتقيا مجددًا في مباراة الإياب يوم الثلاثاء، على ملعب أنفيلد.

ويملك ليفربول 91 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، مع جولتين على نهاية المسابقة، مقابل 42 نقطة لنيوكاسل في المركز الثالث عشر.

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، إنه مقتنع أن فريقه يمكنه تجاوز الهزيمة 0/3 أمام برشلونة، في ظل الصراع المثير على لقب الدوري الإنجليزي.

وأضاف كلوب في المؤتمر الصحفي ”لم نكن بحاجة لتجميع اللاعبين في برشلونة واحتضانهم. الأمر داخلي. إذا أردت الفوز في كرة القدم يجب أن تتقبل الهزيمة، أنا احتفظ بمشاعر إيجابية أكبر من السلبية بعد المباراة لأننا لعبنا بشكل جيد“.

وأردف كلوب ”الفتية متحفزون بشكل تام. نحن في سباق ولا يمكن الشعور بالتعب بل بالطموح. كل ما يمكننا فعله الآن هو الفوز على نيوكاسل، وهذا أمر بالغ الصعوبة، لا ننشغل بما تفعله بقية الفرق“.

وردًا على احتمال خوض مباراة فاصلة لحسم لقب الدوري إذا تساوى ليفربول ومانشستر سيتي في النقاط وفارق الأهداف وفي رصيد الأهداف المسجلة أيضًا، قال كلوب: ”لم أفكر في هذا الاحتمال لكي أكون صادقًا. سيكون أمرًا جيدًا لكنني لا أرجح حدوث ذلك“.