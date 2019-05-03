غوارديولا: خسارة ليفربول من برشلونة لن تثنيه عن مواصلة الصراع على لقب الدوري الإنجليزي

لا يتوقع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تأثر ليفربول بالهزيمة الكبيرة أمام برشلونة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، مع استئناف الصراع مع فريقه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر فريق المدرب يورغن كلوب 3-صفر على ملعب برشلونة في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي، وسينتقل لمواجهة نيوكاسل يونايتد غدًا السبت في الجولة قبل الأخيرة للدوري الممتاز.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل استضافة ليستر سيتي يوم الإثنين المقبل: ”أعتقد أن المباراة كانت جيدة بشكل مذهل. كان الفريقان رائعين، كان أداء ليفربول استثنائيًا واستمتعت كثيرًا بمشاهد المباراة. قدموا أداء قتاليًا. بالطبع نيوكاسل ليس منافسًا سهلًا مثل ليستر سيتي أيضًا، سنرى ما سيحدث، لكني أعتقد أنه سيكون مستعدًا للفوز بالمباراة“.

وسيخوض ليستر المباراة على ملعب الاتحاد في وقت يقدم فيه مهاجمه جيمي فاردي أداء جيدًا، حيث سجل 11 هدفًا في آخر 11 مباراة بالدوري.

وأشاد غوارديولا بالتأثير الذي أحدثه برندان رودجرز مدرب ليستر على أداء فاردي منذ أن تولى المدرب القادم من ايرلندا الشمالية تدريب الفريق في فبراير/ شباط الماضي.

وقال المدرب الإسباني: ”قدم (فاردي) أداء مذهلًا هذا الموسم في الدوري، إنه مهاجم رائع في تحركاته وقدرته على إنهاء الهجمات وروحه القتالية، كان يساعد الفريق الذي كان يتسم في الماضي بهجماته المرتدة، لكن برندان رودجرز أضاف أسلوبًا جديدًا في اللعب للفريق“.

وأوضح غوارديولا: ”أظهر برندان قدراته التدريبية الرائعة وجعل فريقه يلعب بالطريقة التي يريدها خلال شهرين فقط. شاهدت آخر ثلاث مباريات لليستر وأثار إعجابي حقًا. يدرك اللاعبون أن مواجهة ليستر سيتي ستكون مهمة صعبة بالنسبة لنا“.

ويدرك سيتي أن التغلب على ليستر ثم الفوز على برايتون اند هوف البيون في آخر مباريات الموسم سيضمن للفريق التتويج بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي.