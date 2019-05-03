رغم أخطائه الفادحة.. دي خيا أساسي في مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد تاون

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إنه سيواصل الاعتماد على الحارس ديفيد دي خيا في مواجهة هدرسفيلد تاون بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غد الأحد، رغم تكرار هفواته في الأسابيع الأخيرة.

وارتكب دي خيا عدة أخطاء مؤخرًا تتضمن السماح لتشيلسي بإدراك التعادل 1/1 يوم الأحد الماضي، مما قلص فرص مانشستر يونايتد في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للدوري.

وبدد سولشاير الشكوك حول اختيار الحارس الأساسي، كما أن اتخاذ القرار أصبح أكثر سهولة بعد إصابة الحارس البديل سيرجيو روميرو.

وأبلغ سولشاير مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الجمعة: ”أصيب سيرجيو في الركبة، أمس، ولم يتدرب، بينما تدرب ديفيد بشكل جيد وسيخوض اللقاء“.

وأضاف: ”خاض (دي خيا) موسمًا رائعًا. يتصدر العناوين مؤخرًا بسبب أشياء سيئة، لكنه يتعامل مع الأمر، وهو مستعد لمباراة الأحد“.