سولشاير يعلق على أخطاء دافيد دي خيا ومستقبل بول بوغبا

علق المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أخطاء حارسه الإسباني دافيد دي خيا في المباريات الأخيرة للفريق.

وارتكب دي خيا أخطاء أمام برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء، كلفت فريقه الخسارة، إلى جانب خسارة الفريق 0/4 أمام إيفرتون.

وقال سولشاير قبل مباراة مانشستر يونايتد مع تشيلسي: ”أثق في قدرات دي خيا، هو أفضل لاعب في مانشستر يونايتد في السنوات الماضية، إنه مذهل للغاية“.

وعن مفاوضات تجديد عقد دي خيا قال سولشاير: ”إنه أمر يتوجب التعامل معه كلاعب كرة قدم، لا يتبقى لك الكثير من الأعوام في عقدك دائمًا، لكن دي خيا يأتي هنا كل يوم ويفعل ما يتوجب عليه فعله“.

وفشل دي خيا في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 12 مباراة لمانشستر يونايتد في جميع المسابقات، لكن سولشاير يصر على أنه لا يملك أي مشكلة، وسيظل معتمدًا عليه رغم مطالب الاعتماد على الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو.

وقال سولشاير إن فريقه لا يزال يتمسك بفرصة احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز رغم صعوبة الموسم الذي شهد إقالة المدرب السابق للفريق أواخر العام الماضي.

وأقال مانشستر يونايتد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر 2018 وكان الفريق حينها متأخرًا بفارق 11 نقطة عن المربع الذهبي. وبعد تولى سولشاير ورغم عدد من المباريات الضعيفة في الآونة الأخيرة فإن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس متأخرًا بفارق 3 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع مع تبقي 3 مباريات على نهاية المسابقة.

وقال المدرب النرويجي للصحفيين قبل استضافة تشيلسي: ”كان موسمًا مفعمًا بالمشاعر لأن النادي غيّر المدرب في منتصف الطريق. ما زلنا ننافس لاحتلال مركز ضمن الأربعة الأوائل ويجب أن ينصب تركيزنا على مباراة تشيلسي. علينا تقديم أداء جيد ونعرف أننا يمكننا ذلك وندرك أن لاعبي تشيلسي أصابهم الإجهاد لكن لا يهم لأنه تتبقى 3 مباريات فقط“.

وأضاف ”علينا بذل أقصى ما لدينا من جهد في المباريات الثلاث المتبقية ثم نحصل بعدها على الراحة“.

ولم يخسر سولشاير في أول 12 مباراة له في الدوري لكن مانشستر يونايتد خسر منذ ذلك الحين 4 مرات في آخر 6 مباريات ما منح آرسنال وتشيلسي فرصة المنافسة لدخول المربع الذهبي.

وأوضح سولشاير ”سنخوض تحديًا وفترة عصيبة حاليًا. لكنني كنت أتوقع ذلك. تغيّر الدوري الإنجليزي الممتاز كثيرًا. إنها مسابقة مذهلة تفوق التصور. عندما كنت ألعب كانت المنافسة محصورة بين مانشستر يونايتد وآرسنال. الآن توجد 6 فرق تقاتل بالفعل أو تستهل الموسم وهي تنوي المنافسة على الألقاب“.

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية في الأسابيع الأخيرة عن احتمال انتقال لاعب الوسط بول بوغبا إلى ريال مدريد لكن سولشاير قال إنه يعتقد إن اللاعب الدولي الفرنسي، الذي يمتد عقده حتى 2021، سيبقى في أولد ترافورد الموسم المقبل.

وقال سولشاير: ”لا يمكن ضمان أي شيء في كرة القدم لكنني أعتقد أن بول سيبقى معنا. نريده أن يبلي بلاءً حسنًا فهو بالنسبة لنا لاعب قائد في غرفة الملابس وفي الملعب أيضًا“.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة:

ويستضيف مانشستر يونايتد على ملعبه أولد ترافورد منافسه تشيلسي، في قمة مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي، يوم الأحد، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على قناة beINSPORTS.