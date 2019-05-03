كشف موعد إعلان صفقة انتقال إدين هازارد إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، تطورات جديدة بشأن صفقة انتقال النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، إلى ريال مدريد الإسباني.

وبحسب صحيفة ”صن“ فإن تشيلسي وافق على انتقال هازارد إلى ريال مدريد، لكنه لن يعلن في الوقت الحالي عن الصفقة بشكل نهائي.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي قد يعلن انتقال هازارد إلى ريال مدريد يوم 12 مايو الجاري، حال فشل البلوز في التأهل إلى المباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي.

وصرح هازارد، البالغ من العمر 28 عامًا، مرارًا وتكرارًا أنه يرغب في اللعب لريال مدريد، خاصة تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي صيف العام 2020، وانضم إلى البلوز العام 2012، قادمًا من ليل الفرنسي، وسجل 108 أهداف، وصنع 88 في 348 مباراة مع تشيلسي، بينها تسجيل 19 هدفًا، وصناعة 13 في 48 مباراة الموسم الحالي.

وقبل أيام ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن تشيلسي الذي كان مصرًّا على الحصول على مبلغ 113 مليون يورو، لبيع هازارد إلى ريال مدريد، سيوافق على إتمام الصفقة، بمبلغ 103 إلى 105 ملايين يورو.