ماوريسيو ساري لا يعرف مستقبل إدين هازارد

أكد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، أنه لا يعرف مصير نجمه البلجيكي إيدين هازارد، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية عن ساري قوله: ”لا أعلم إذا كان سيستمر أم لا، عليكم أن تسألوا النادي في ذلك الأمر“.

وأضاف ساري: ”المشكلة تتمثل في العقد الجديد، خاصة وأن إيدين هازارد سيدخل العام الأخير من عقده المرتبط بالنادي في الموسم المقبل“.

وأردف: ”معرفة ما سيحدث في هذا الوقت ليس مهمًا بالنسبة لي، أنا سعيد للغاية بتواجد إيدين هازارد، لأنه يلعب بشكل جيد ويقاتل على أرض الملعب، أبدي احترامي لقراره سواء فضّل البقاء أو رحل عن البلوز“.

وتحوم الشكوك حول بقاء هازارد، البالغ من العمر 28 عامًا، مع تشيلسي، إذ يتردد أن اللاعب يعد هدفًا رئيسًا لريال مدريد الإسباني، ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، كما أن هازارد صرّح مرارًا وتكرارًا برغبته في اللعب لريال مدريد، وخاصة تحت قيادة زيدان.

وذكرت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، الإثنين، أن تشيلسي حدد بديل هازارد، حيث سيكون ويلفريد زاها اللاعب القادر على سد فراغ رحيل هازارد إلى النادي الملكي“.

لكن الشكوك تحوم أيضًا حول بقاء ساري مع تشيلسي، إذ يحتل البلوز المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتردد أن إدارة تشيلسي ستطيح به بنهاية الموسم، وتسعى للتعاقد مع إريك تيغ هاغ مدرب أياكس أمستردام الهولندي.