بعد حادثة مباراة ليدز يونايتد وأستون فيلا.. إيقاف بامفورد مباراتين لخداع الحكم (فيديو)

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد لمباراتين بسبب خداع الحكم في التعادل 1/1 مع أستون فيلا في دوري الدرجة الثانية يوم الأحد الماضي.

وطُرد أنور الغازي لاعب أستون فيلا بعد شجار مع بامفورد في الشوط الثاني بعدما افتتح ماتيوش كليش التسجيل لليدز يونايتد رغم سقوط أحد لاعبي أستون فيلا على الأرض.

وطلب مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد من لاعبيه ترك أستون فيلا يدرك التعادل بدون تدخل.

وقال الاتحاد الإنجليزي، الذي ألغى طرد الغازي، إن بامفورد قام ”بتصرف سيئ“ أدى إلى طرد لاعب الفريق المنافس.

وأضاف الاتحاد في بيان ”سيتم إيقاف باتريك بامفورد لمباراتين بعد اتهامه بنجاحه في خداع الحكم“.

وسيغيب بامفورد عن مباراة ليدز يونايتد في ختام الموسم ضد إيبسويتش تاون بعد غد الأحد بالإضافة إلى ذهاب الدور نصف النهائي لملحق الصعود.

ليدز يونايتد سجلوا هدف التقدم على استون فيلا اثناء ماكان لاعب الفيلا غيرليتش مصاباً ، حدث اشتباك بين اللاعبين بعد الهدف ، مدرب ليدز بيلسا امر لاعبي فريقه بالسماح للفيلا بالتسجيل كتعويض لهم. pic.twitter.com/hQSZBXQilJ — Hsn AFC (@HassanGooner10) April 28, 2019

سقط أحد اللاعبين على الأرض وتوقف اللعب لعلاجه، وانتظر لاعبي أستون فيلا إعادة الكرة لهم لكن ماتيوس كليش لاعب ليدز استغل الموقف وسجل هدفا نتج عنه اشتباكات بين اللاعبين. بيلسا مدرب ليدز يونايتد أمر لاعبيه بترك أستون فيلا يسجلون التعادل في مرماهم، وحدث بالفعل من صناعة أحمد المحمدي pic.twitter.com/9KKzwOvSBk — FilGoal (@FilGoal) April 28, 2019