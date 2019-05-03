بعد حادثة مباراة ليدز يونايتد وأستون فيلا.. إيقاف بامفورد مباراتين لخداع الحكم (فيديو)

بعد حادثة مباراة ليدز يونايتد وأستون فيلا.. إيقاف بامفورد مباراتين لخداع الحكم (فيديو)

المصدر: رويترز

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد لمباراتين بسبب خداع الحكم في التعادل 1/1 مع أستون فيلا في دوري الدرجة الثانية يوم الأحد الماضي.

وطُرد أنور الغازي لاعب أستون فيلا بعد شجار مع بامفورد في الشوط الثاني بعدما افتتح ماتيوش كليش التسجيل لليدز يونايتد رغم سقوط أحد لاعبي أستون فيلا على الأرض.

وطلب مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد من لاعبيه ترك أستون فيلا يدرك التعادل بدون تدخل.

وقال الاتحاد الإنجليزي، الذي ألغى طرد الغازي، إن بامفورد قام ”بتصرف سيئ“ أدى إلى طرد لاعب الفريق المنافس.

وأضاف الاتحاد في بيان ”سيتم إيقاف باتريك بامفورد لمباراتين بعد اتهامه بنجاحه في خداع الحكم“.

وسيغيب بامفورد عن مباراة ليدز يونايتد في ختام الموسم ضد إيبسويتش تاون بعد غد الأحد بالإضافة إلى ذهاب الدور نصف النهائي لملحق الصعود.

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