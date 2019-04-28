شاهد.. مارسيلو بيلسا يأمر لاعبيه قبول هدف من الفريق المنافس في مباراة مصيرية (فيديو)

شهدت مباراة ليدز يونايتد، وضيفه أستون فيلا عراكًا بين لاعبي الفريقين، بعد هدف مثير للجدل، ضمن مباريات الجولة الـ45 لدوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى).

وسقط أحد اللاعبين على أرضية الملعب، بسبب إصابة وتوقف اللعب لعلاجه، وانتظر لاعبو أستون فيلا إعادة الكرة لهم لكن ماتيوس كليش لاعب ليدز يونايتد استغل الموقف وسجل هدفًا، أدى لاشتباكات بين لاعبي الفريقين.

وقد طلب المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا المدير الفني لليدز يونايتد لاعبيه بترك أستون فيلا يسجلون التعادل في مرماهم، وهو حدث بالفعل، بتوقيع البيرت أدوماه في الدقيقة 77، وبصناعة أحمد المحمدي، وانتهت المباراة بالتعادل 1/1.

ورفع التعادل رصيد ليدرز يونايتد إلى 83 نقطة، في المركز الثالث، مقابل 76 لأستون فيلا في المركز الخامس.

يشار إلى أن نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد ضمنا الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف الذي سجله ليدز يونايتد أثناء سقوط لاعب أستون فيلا والذي نتج عنه اشتباكات بين اللاعبين pic.twitter.com/L5RSNXIvji — FilGoal (@FilGoal) April 28, 2019