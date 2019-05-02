تقرير: ريال مدريد يواجه صعوبات في حسم صفقة بوغبا

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد يواجه صعوبات في حسم صفقة الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة بقولها في تقرير نشرته الخميس، إن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد لا يخفي رغبته في التعاقد مع بوغبا، ولكن إدارة النادي الملكي لديها شكوك في إمكانية حسم صفقة اللاعب الفرنسي الدولي بنهاية الموسم الجاري.

وتابعت ”ماركا“ المقربة من إدارة الريال بقولها: ”في الوقت الذي تسير فيه عملية التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد من نادي تشيلسي الإنجليزي بوتيرة سريعة، فإن صفقة بوغبا تواجه عقبات كبيرة“.

وأكدت أن العقبة الأساسية أمام ضم بوغبا تتمثل في التكلفة المالية للصفقة، التي يمكن أن تصل إلى 200 مليون يورو، بين ما سيحصل عليه مانشستر يونايتد لبيع اللاعب، إضافة إلى الشروط المالية الخاصة ببوغبا في عقده مع ريال مدريد.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد يريد الحصول على 150 مليون يورو من صفقة بيع بوغبا، كما أن اللاعب يحصل على 18 مليون يورو سنوياً في أولد ترافورد، وهو مقابل يرغب مسئولو الريال في تخفيضه، لتقليل قيمة الصفقة نسبياً.

وتابعت بقولها: ”سيلعب بوغبا دوراً حاسماً في نجاح الصفقة، الأول في إقناع مانشستر يونايتد ببيعه؛ لأنه يريد الرحيل إلى ريال مدريد، والثاني بالحصول على مقابل مادي أقل مما كان يحصل عليه في المانيو“.