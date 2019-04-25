بوغبا يبدأ خطوات تمرده على مانشستر يونايتد

أثار بول بوغبا أزمة جديدة في صفوف مانشستر يونايتد بعدما ثار من أنباء عن رحيله عن النادي الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن مينو رايولا وكيل أعمال الدولي الفرنسي ألغى اجتماعا مع مسؤولي يونايتد الأسبوع الماضي بشأن التفاوض على تجديد عقده لان بوغبا مصمم على الاستقالة.

ومن المرجح أن يتسبب هذا النبأ في سعادة مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الساعي لضم بوغبا لصفوف النادي الملكي في نهاية الموسم.

وأخبر النجم الفرنسي زملاءه في الفريق أنه لا يعتقد أن يونايتد أحرز أي تقدم منذ مغادرته لأول مرة إلى يوفنتوس منذ سبع سنوات وغير مقتنع بأن أولي غونار سولشاير المدير الفني الحالي الشخص المناسب القادر على استعادة أمجاد النادي العريق.

ويخشى نجوم يونايتد أن يكون سولشاير غير قوي بالقدر الكافي للتعامل مع بوغبا الفائز بكأس العالم العام الماضي ، حيث قال المدرب النرويجي قبل ثلاثة أسابيع أن بوغبا ”مهم“ لمستقبل يونايتد لكن ربما يعيد النادي التفكير في الأمر.

ويبدو أن سولشاير فقد هيمنته على غرفة خلع الملابس بعد تلقي الفريق سبع هزائم في اخر تسع مباريات في كافة المسابقات.

ورغم ذلك يظل لبوغبا، الذي تم اختياره في تشكيلة العام لرابطة اللاعبين المحترفين، صوتًا قويًا ومؤثرًا بين بقية زملائه في الفريق.

ويعرف اللاعبون أن بوغبا يريد الانتقال إلى ريال مدريد ويخشون من عدم قدرة سولشاير على التعامل مع اللاعب العائد إلى يونايتد مقابل صفقة قياسية بلغت 89 مليون جنيه إسترليني.

وأبدى بوغبا عدم رضاه عن طريقة لعب سولشاير باللجوء إلى التمريرات الطويلة خلال الخسارة بهدفين أمام الغريم التقليدي مانشستر سيتي في أولد ترافورد يوم الأربعاء.

وعلمت الصحيفة ذاتها أن بوغبا تعرض لانتقادات من زملائه عقب الخسارة المذلة برباعية نظيفة أمام إيفرتون في ملعب جوديسون بارك.