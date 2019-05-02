الدوري الأوروبي.. آرسنال يتخط فالنسيا بثلاثية وتشيلسي يتعادل مع إينتراخت فرانكفورت (فيديو)

وضع فريق آرسنال قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي، وذلك عقب انتصاره الكبير على ضيفه فالنسيا بنتيجة 3-1، في ذهاب نصف نهائي تلك البطولة.

افتتح مختار دياكابي أهداف المباراة وتقدم للخفافيش في الدقيقة 11 من رأسية قوية.

وعاد الغانرز وأحرز ثلاثية متتالية عن طريق ألكسندر لاكازيت في الدقيقتين 18، 26، أوباميانغ في الدقيقة 90.

هدف ⚽️ العملاق مختار دياكابي يمنح الخفافيش ما يتمنون ???? آرسنال 0 فالنسيا 1#beINUEL #ARSVAL pic.twitter.com/9dYJaDXBMr — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢ مايو ٢٠١٩

GOAL ⚽️ The Gunners take the lead through a @LacazetteAlex header! What a game this is turning out to be.#ARS 2 – 1 #VAL#beINUEL pic.twitter.com/sAlIqvXyQR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) ٢ مايو ٢٠١٩

تعادل إينتراخت فرانكفورت 1-1 مع ضيفه تشيلسي في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس بعدما سجل بيدرو هدفا غاليا خارج الديار مع صفارة نهاية الشوط الأول.

وكان الصربي لوكا يوفيتش وضع أصحاب الضيافة في المقدمة في الدقيقة 23 من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من مواطنه فيليب كوستيتش ليحرز اللاعب البالغ من العمر 21 عاما هدفه التاسع في المسابقة و26 له هذا الموسم.

ويحتل الفريقان المركز الرابع في الدوري المحلي في بلديهما بينما يمثل الدوري الأوروبي طريقا بديلا للعب في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وترك ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي ايدن هازارد على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 62 حيث فضل إراحة اللاعب البلجيكي لخوض مباراتين مهمتين في الدوري الانجليزي الممتاز أمام واتفورد وليستر سيتي.