الدوري الأوروبي.. آرسنال يتخط فالنسيا بثلاثية وتشيلسي يتعادل مع إينتراخت فرانكفورت (فيديو)

وضع فريق آرسنال قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي، وذلك عقب انتصاره الكبير على ضيفه فالنسيا بنتيجة 3-1، في ذهاب نصف نهائي تلك البطولة.

افتتح مختار دياكابي أهداف المباراة وتقدم للخفافيش في الدقيقة 11 من رأسية قوية.

وعاد الغانرز وأحرز ثلاثية متتالية عن طريق ألكسندر لاكازيت في الدقيقتين 18، 26، أوباميانغ في الدقيقة 90.

