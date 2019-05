أهداف مباراة آرسنال وفالنسيا.. 1/2 للغانرز (فيديو)

تقدم مختار دياكابي لاعب فالنسيا الإسباني بهدف في شباك آرسنال، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وارتقى دياكابي عاليًا وسدد رأسية قوية وأحرز هدف التقدم لفريقه.

وفي الدقيقة 18 نجح لاكازيت في إدراك هدف التعادل لآرسنال من تمريرة سحرية لأوباميانغ، وفي الدقيقة 30 أضاف الهدف الثاني له ولفريقه من رأسية قوية.

GOAL ⚽️ The Gunners take the lead through a @LacazetteAlex header! What a game this is turning out to be.#ARS 2 – 1 #VAL#beINUEL pic.twitter.com/sAlIqvXyQR

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) ٢ مايو ٢٠١٩