أهداف مباراة آرسنال وفالنسيا.. 1/2 للغانرز (فيديو)

أهداف مباراة آرسنال وفالنسيا.. 1/2 للغانرز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم مختار دياكابي لاعب فالنسيا الإسباني بهدف في شباك آرسنال، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وارتقى دياكابي عاليًا وسدد رأسية قوية وأحرز هدف التقدم لفريقه.

وفي الدقيقة 18 نجح لاكازيت في إدراك هدف التعادل لآرسنال من تمريرة سحرية لأوباميانغ، وفي الدقيقة 30 أضاف الهدف الثاني له ولفريقه من رأسية قوية.

ويلعب آرسنال بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: تشيك

خط الدفاع: موستافي، كوشيلني، سوكراتيس

خط الوسط: مايتلاند، جوندوزي، تشاكا، كولاسيناتش، أوزيل

ثنائي الهجوم: أوباميانج، لاكازيت

بينما يلعب فالنسيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: بيتشيني، جاراي، باوليستا، دياخابي، جايا

خط الوسط: باريخو، رونكاجليا، سولر، جوديس

المهاجم: رودريجو

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