أهداف مباراة آرسنال وفالنسيا.. 1/2 للغانرز (فيديو)

تقدم مختار دياكابي لاعب فالنسيا الإسباني بهدف في شباك آرسنال، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وارتقى دياكابي عاليًا وسدد رأسية قوية وأحرز هدف التقدم لفريقه.

وفي الدقيقة 18 نجح لاكازيت في إدراك هدف التعادل لآرسنال من تمريرة سحرية لأوباميانغ، وفي الدقيقة 30 أضاف الهدف الثاني له ولفريقه من رأسية قوية.

هدف ⚽️ العملاق مختار دياكابي يمنح الخفافيش ما يتمنون ???? آرسنال 0 فالنسيا 1#beINUEL #ARSVAL pic.twitter.com/9dYJaDXBMr — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢ مايو ٢٠١٩

GOAL ⚽️ The Gunners take the lead through a @LacazetteAlex header! What a game this is turning out to be.#ARS 2 – 1 #VAL#beINUEL pic.twitter.com/sAlIqvXyQR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) ٢ مايو ٢٠١٩

ويلعب آرسنال بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: تشيك

خط الدفاع: موستافي، كوشيلني، سوكراتيس

خط الوسط: مايتلاند، جوندوزي، تشاكا، كولاسيناتش، أوزيل

ثنائي الهجوم: أوباميانج، لاكازيت

بينما يلعب فالنسيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: بيتشيني، جاراي، باوليستا، دياخابي، جايا

خط الوسط: باريخو، رونكاجليا، سولر، جوديس

المهاجم: رودريجو