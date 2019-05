الاتحاد ضد التعاون وآرسنال ضد فالنسيا وتشيلسي مع إينتراخت.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي الاتحاد مع التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بينما تقام مباراتا ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي حيث يلتقي آرسنال مع فالنسيا وآينتراخت فرانكفورت مع تشيلسي الليلة.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس الثاني من مايو/آيار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:

الاتحاد VS التعاون، الساعة الـ20:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:30 بتوقيت القاهرة على قنوات KSA Sports 1 HD و KSA Sports 2 HD وأبوظبي الرياضية HD 1 و KSA SPORT +1 وKSA Sports HD+2 وDawri Plus 1 HD و Dawri Plus 2 HD.

الدوري الأوروبي:

آرسنال الإنجليزي VS فالنسيا الإسباني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1

آينتراخت فرانكفورت الألماني VS تشيلسي الإنجليزي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

الدوري المصري:

إنبي VS بتروجيت، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناة النيل للرياضة وOn Sports HD.

الدوري الإماراتي:

عجمان VS الوصل، الساعة الـ17:05 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:05 بتوقيت القاهرة على قناتي أبوظبي الرياضية HD 2 ودبي الریاضية 1 HD.

الجزيرة VS الوحدة، الساعة الـ19:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:45 بتوقيت القاهرة على قناتي أبوظبي الرياضية HD 2 ودبي الریاضية 1 HD.

الدوري الأردني:

الأهلي VS الحسين إربد، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.

الصريح VS العقبة، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.