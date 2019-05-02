ماوريسيو بوكيتينو يساند دعوات لمراجعة إجراءات التعامل مع ارتجاج المخ

أبدى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير مساندته لأي تغيير محتمل في إجراءات التعامل مع إصابات اللاعبين بارتجاج في المخ خلال المباريات، بعدما تعرض المدافع يان فيرتونخين لإصابة خطيرة في الرأس أمام أياكس أمستردام.

وتصادم فيرتونخين مع زميله توبي ألدرفيرلد، أثناء محاولته الوصول للكرة قبل آندريه أونانا حارس أياكس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وبعد التشاور مع الجهاز الطبي لتوتنهام سمح الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز لفيرتونخين بالعودة إلى الملعب قبل أن يخرج اللاعب مجددًا بعد أن منعه ارتجاج في المخ على ما يبدو من مواصلة اللعب.

ودافع بوكيتينو عن الجهاز الطبي للنادي قائلًا إن صحة وسلامة اللاعبين تأتي في المقام الأول.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: ”في مثل هذه المواقف أنا منفتح دائمًا على مراجعة أي لوائح. أعتقد أن صحة وسلامة اللاعبين تأتي في المقام الأول“.

ودعت مؤسسة ”هيدواي“ الخيرية البريطانية التي تساعد الأشخاص بعد تعرضهم لإصابات في الدماغ مسؤولي كرة القدم إلى المبادرة بتطبيق نظام يمكن الفرق من استبدال لاعبيها بشكل مؤقت وسريع، في حالات إصابة الرأس للسماح للطاقم الطبي بإجراء تقييم أفضل للحالة خارج الملعب.

وأضاف بوكيتينو ”سلامة اللاعبين لها أولوية وهي أهم من أي مباراة، حتى لو كانت في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال“.

وتابع ”لا أدري إن كان الأمر يحتاج إلى تغيير اللوائح أو إذا كان يتطلب وجود طبيب آخر“.

وأبلغ ميشيل دهوج رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي صحيفة ”التايمز“ بأن الفيفا مستعد لمناقشة استبدال اللاعبين بشكل مؤقت عند وقوع إصابات خطيرة في الرأس خلال المباريات.

وتم عرض فيرتونخين على طبيب مخ وأعصاب اليوم الخميس، ولا يزال بوكيتينو غير متأكد من جاهزية قلب الدفاع لخوض مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت أمام بورنموث.

وقال بوكيتينو: ”لم يصلنا التقرير الطبي حتى الآن. لكن بعد المباراة السابقة كانت حالته جيدة ونحن في انتظار التقرير“.

ودعا بوكيتينو لاعبيه إلى استلهام بطولات ليونيل ميسي الذي قاد برشلونة للفوز على ليفربول 3/0 أمس الأربعاء، وذلك لتعويض تأخر توتنهام بهدف دون رد من مباراة الذهاب أمام أياكس لبلوغ نهائي دوري الأبطال لأول مرة.

وقال بوكيتنيو: ”من المؤلم أن نشاهد ميسي يلعب بكل هذه الرغبة والدوافع في مباراة الدور نصف النهائي الأخرى ما يدفعني للتساؤل ”لماذا لا نلعب بهذه الطريقة“.

وتابع ”لو لعبنا مثله وتحلينا بالرغبة والدوافع التي أظهرها أمس، فإننا سنحصل على فرصة لبلوغ النهائي. لو حدث عكس ذلك لن تكون هناك أي فرصة“.