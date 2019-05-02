فرحة جنونية لنجمي منتخب إنجلترا السابقين بهدف ليونيل ميسي في شباك ليفربول (فيديو)

لم يتمالك ريو فرديناند مدافع إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق ومواطنه غاري لينكر نجم برشلونة وإنجلترا السابق أيضا نفوسهما خلال تحليل مباراة النادي الكتالوني وليفربول واحتفلا بهدف ليونيل ميسي الثالث في مرمى النادي الإنجليزي بجنون.

وكان فرديناند ولينكر في مدرجات ”كامب نو“ يحللان في أحد الاستوديوهات ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لشبكة BT التلفزيونية البريطانية ولم يتمالكا أعصابهما أو يساندا ليفربول الذي يمثل إنجلترا خلال مباراته أمام برشلونة بل أظهر كل منهما انتماءه الحقيقي.

إذ إن فرديناند الذي لعب ليونايتد يعتبر أن خسارة ليفربول أمام برشلونة انتصار لفريقه السابق الذي خسر ذهابًا وعودة أمام الفريق ذاته في دور الثمانية واحتفل بهدف ميسي الرائع.

كما أن لينكر الذي دافع عن ألوان برشلونة من قبل احتفل أيضًا بهدف أسطورة برشلونة بطريقة جنونية تظهر مساندته لبرشلونة بدلا من ليفربول.

ووضع ميسي برشلونة على أعتاب نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدفين في الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه ليفربول في ذهاب الدور قبل النهائي ورفع رصيده مع النادي الكتاولني إلى 600 هدف.

وجاء الهدف 600 بلمسة خيالية، عندما انبرى اللاعب الأرجنتيني لركلة حرة وضعها في الزاوية العليا من مسافة بعيدة ليزيد من بريق النتيجة التي لا تعكس مجريات اللعب.