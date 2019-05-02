ماركا: أعطوا ليونيل ميسي الكرة الذهبية.. وفرانس فوتبول تؤكد أنه في الطريق الصحيح للسادسة

شكل تألق ميسي أمام ليفربول وقيادته لبرشلونة للفوز 3-0 في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر تسجيله لهدفين، الفرصة أمام بضع وسائل إعلام للحديث المبكر عن الكرة الذهبية لسنة 2019.

وكتبت ماركا في عنوان بارز بعد اللقاء :“ امنحوا ميسي الكرة الذهبية غدًا “ في إشارة لتألقه منذ بداية السنة الحالية وتسجيله لأهداف حاسمة وقيادته لبرشلونة نحو ثلاثية جديدة حيث حصل على الليغا ويلعب نهائي كأس الملك ووضع قدمًا ونصف القدم في نهائي دوري الأبطال.

وكتبت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية والتي تمنح الجائزة :“ إن كان ميسي يرغب في كرة ذهبية سادسة فليستمر على المنوال ذاته، إنه في الطريق الصحيح ”.

وتحدثت الصحيفة عن بلوغه الهدف 600 برفقة برشلونة في مسيرته وتصدره لهدافي الدوري الإسباني والحذاء الذهبي الأوروبي وهدافي دوري أبطال أوروبا إذ بلغ هدفه رقم 112.

لكن الصحيفة -أيضًا- أكدت أنه برفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو يظلان لاعبين فوق الجميع بما قدماه طيلة السنوات الماضية من سيطرة على كرة القدم العالمية.