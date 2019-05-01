تشكيل مباراة برشلونة وليفربول الرسمي (شاهد)

تتجه الأنظار إلى ملعب ”كامب نو“ الذي يستضيف المواجهة بين برشلونة الإسباني وضيفه ليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء، في جولة الذهاب بدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن كل فريق التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المباراة وجاء كالتالي:

برشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

الدفاع: بيكيه، لينجليت ، ألبا، روبرتو.

الوسط: راكتيتش، بوسكيتس، فيدال.

الهجوم: كوتينيو، ميسي، سواريز.

وفيما يلي تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: فاد دايك، روبرتسون، ماتيب، جوميز.

الوسط: فابينيو، ميلنر، فينالدوم، كيتا.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني.