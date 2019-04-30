ليفربول يتلقى خبرًا سارًّا قبل مباراة برشلونة

قالت قناة سكاي سبورتس، إن نادي ليفربول استعاد نجم خط هجومه روبيرتو فيرمينو الذي عاد للتدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء ليصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الغد.

ويحل ليفربول ضيفًا على برشلونة غدًا الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشعر اللاعب ببعض الانزعاجات خلال الأيام الأخيرة.

وتمثل عودة فيرمينو خبرًا سارًّا ليورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الذي يعتمد على اللاعب لتكوين المثلث الهجومي الشهير، فيرمينو، محمد صلاح ، ساديو ماني.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الأخيرة عن إصابة محمد صلاح هو الآخر، غير أن اللاعب شارك في التدريبات اليوم بشكل طبيعي؛ ما يؤكد عدم دقة تلك الأنباء.