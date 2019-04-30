نادي برشلونة يرد على تصريحات كلوب مدرب ليفربول (فيديو)

رد نادي برشلونة، على تصريحات يورغن كلوب، مدرب ليفربول الذي وصف معقل النادي الكتالوني كامب نو بالملعب الكبير فقط.

وأشعل كلوب مدرب ليفربول فتيل المواجهة المنتظرة أمام برشلونة في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتصريح حول ملعب الفريق الإسباني.

وقال كلوب حول ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة: ”الكامب نو مجرد ملعب لكرة القدم، هو كبير جدًّا لكنه ليس مَعبدًا“.

وأضاف المدرب الألماني في تصريحات نشرتها سبورت معترفًا أنه زار الملعب سابقًا: “ ذهبت من حين لآخر، شاهدت فرقًا تعاني في الملعب، لكننا حاليًّا سنذهب للتجربة وأتمنى أن نفعل الأمور بشكل جيد“.

واعترف كلوب أن فريقه ليس المرشح الأبرز لبلوغ النهائي وقال: “ حين تلعب أمام برشلونة فبالتأكيد لست المرشح الأول“.

ويتساوى برشلونة وليفربول في عدد الألقاب في دوري أبطال أوروبا بـ5 ألقاب لكل منهما، وكان آخر ألقاب الفريق الإنجليزي في 2005، بينما كان آخر لقب لبرشلونة في 2015.

ورد برشلونة على تصريحات كلوب بنشر فيديو لملعب كامب نو مع بعض مهارات لاعبيه وأهدافهم خلال مباراة مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري الأبطال.. مع عبارة: ”هذا هو كامب نو بيتنا، ملعبنا، معبدنا“.