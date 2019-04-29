تشيلسي مهتم بالجزائري يوسف عطال

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن تشيلسي يبحث التعاقد مع الظهير الأيسر الجزائري يوسف عطال الموسم المقبل في حال تأجيل حظر الفيفا على النادي اللندني وحرمانه من التعاقدات لفترتي انتقال متتاليتين.

وقالت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية إنه من المرجح ألا يطلب نيس الفرنسي أقل من 35 مليون إسترليني مقابل اللاعب البالغ عمره 22 عامًا في ظل رغبة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد في ضمه.

وسجل عطال 3 أهداف في المباراة التي فاز فيها نيس بثلاثة أهداف نظيفة على غانغون يوم الأحد الماضي ليصبح أول جزائري يسجل 3 أهداف في مباراة بالدوري الفرنسي منذ 33 عامًا.

ويملك عطال المهارة والموهبة واعتمد عليه أسطورة آرسنال السابق باتريك فييرا المدير الفني لنيس في بعض الأحيان في خط الوسط هذا الموسم، وقد انضم للفريق الفرنسي في يوليو/تموز 2018 من نادي كورتريك البلجيكي وأصبح عنصرًا أساسيًا في المنتخب الجزائري الذي يستعد لخوض كأس الأمم الأفريقية في مصر الصيف الحالي.

وسيعرف تشيلسي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي إمكانية السماح له بالتعاقد مع لاعبين جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من عدمها حيث استأنف النادي اللندني ضد عقوبة الفيفا التي فرضها في فبراير الماضي بعد إدانته بالتعاقد مع لاعبين أجانب دون السن القانونية.