الأمير عبدالله بن مساعد: أسعى لامتلاك شيفيلد يونايتد بشكل كامل.. انتظروا لاعبين سعوديين في الفريق (فيديو)

شدد الأمير عبدالله بن مساعد، مالك نصف أسهم نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، أنه يهدف إلى امتلاك النادي بشكل كامل في المستقبل، وذلك عقب التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد، للمرة الأولى منذ 12 عامًا.

وقال الأمير عبدالله في تصريحات لقناة ”العربية“: ”أهدف إلى أن أكون المالك الوحيد لنادي شيفيلد يونايتد مستقبلًا، بعد انتهاء الإجراءات القضائية بيني وبين الشريك كيفين ماكابي، وكلي ثقة بالقضاء البريطاني وموقفي“.

وأضاف: ”تحملت مصاريف النادي في العامين الأولين من امتلاكي نصف الأسهم، وتشاركنا أنا وكيفن التكاليف في العامين الثالث والرابع، وفي كل عام كان هناك عجز بين 10 و12 مليون جنيه إسترليني، نضطر لدفعها كملاك“.

وأشار: ”كل من يعرف الدوري الإنجليزي وتحديدًا ”تشامبيون شيب“ يعرف أنه دوري صعب كون كل فريق مرشحًا لهزيمة الآخر، لكن استطعنا تحقيق النجاح بميزانية بسيطة مقارنة بالمنافسين“.

واستفاد شيفيلد من تعثر ليدز يونايتد الذي تعادل أمام أستون فيلا 1-1 يوم الأحد وابتعد عنه بفارق 6 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية الدوري.

وقال ابن مساعد في حديثه الإذاعي لإذاعة ”يو اف ام“: ”التأهل جاء بعد جهد كبير والفضل في ذلك لدعاء الأحبة، والمنافسة في ”التشامبيون شيب“ قويه جداً، صحيح أني أصبت بالإحباط في بعض الفترات، ولكن سعدت بالتأهل المباشر بعد أن قضينا 6 أشهر في دوري الدرجة الثانية ثم سنتين في الأولى.

وأضاف: ”ما يميزنا في هذا الموسم أننا حققنا الصعود بأقل التكاليف.. فيعد فريقنا أقل الفرق إنفاقًا بين الأندية المنافسة، وحققنا الصعود على الطريقة ”الحضرمية“.

وبين الأمير عبدالله بن مساعد أن فريقه بات فريق كل السعوديين في الدوري الإنجليزي.

#بين_اثنين_UFM

الأمير عبدالله بن مساعد : حققنا التأهل بالطريقة الحضرمية.@Saudi49er pic.twitter.com/8whYsK9tA2 — إذاعة يو اف ام (@ufmradio) April 28, 2019

وتطرق ابن مساعد إلى إمكانية انضمام لاعبين سعوديين للفريق في الموسم الجديد، قائلًا :“تحدثت مع مدير النادي ومدرب الفريق قبل التأهل رسميًّا بشأن انضمام لاعبين سعوديين للفريق، هناك لاعبان اثنان وقع عليهما الاختيار مبدئيًّا لضمهما للعب معنا في الدوري الإنجليزي الممتاز“.