رسميًا.. شيفيلد يونايتد يعود للدوري الإنجليزي الممتاز

حجز شيفيلد يونايتد بطاقة الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل 2019/2020، بعد تعادل ليدز يونايتد 1/1 مع أستون فيلا في دوري الدرجة الثانية، اليوم الأحد.
وفاز شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثاني 2/0 على إبسويتش تاون، أمس السبت، ليرفع رصيده إلى 88 نقطة، وابتعد الآن بفارق 5 نقاط عن ليدز صاحب المركز الثالث مع تبقي مباراة واحدة على نهاية المسابقة.
وتأهل نوريتش سيتي، الذي يملك 91 نقطة، إلى الدوري الممتاز بفوزه 2/1 على بلاكبيرن روفرز، أمس السبت.
يشار إلى أن آخر مشاركة لشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت موسم 2006/2007.
وتأكد هبوط هيديرسفيلد تاون وفولهام من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.
WE ARE PREMIER LEAGUE! pic.twitter.com/hG9szY8M1o
— Sheffield United (@SUFC_tweets) April 28, 2019