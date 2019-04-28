رسميًا.. شيفيلد يونايتد يعود للدوري الإنجليزي الممتاز

حجز شيفيلد يونايتد بطاقة الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل 2019/2020، بعد تعادل ليدز يونايتد 1/1 مع أستون فيلا في دوري الدرجة الثانية، اليوم الأحد.

وفاز شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثاني 2/0 على إبسويتش تاون، أمس السبت، ليرفع رصيده إلى 88 نقطة، وابتعد الآن بفارق 5 نقاط عن ليدز صاحب المركز الثالث مع تبقي مباراة واحدة على نهاية المسابقة.

وتأهل نوريتش سيتي، الذي يملك 91 نقطة، إلى الدوري الممتاز بفوزه 2/1 على بلاكبيرن روفرز، أمس السبت.

يشار إلى أن آخر مشاركة لشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت موسم 2006/2007.

وتأكد هبوط هيديرسفيلد تاون وفولهام من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.