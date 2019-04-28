ليستر سيتي ينزل خسارة مهينة بآرسنال ويقلص حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

ألحق ليستر سيتي خسارة مهينة بمنافسه نادي آرسنال قوامها 3/0، اليوم الأحد، على ملعب كينغ باور ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز

وافتتح يوري تيليمانس ثلاثية ليستر سيتي في الدقيقة 59، بعدما تلقى كرة عرضية من ماديسون، ليسدد رأسية متقنة وقف الحارس لينو ساكنًا أمامها.

وأضاف جيمي فاردي الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 86، بعدما انفرد بالحارس بعد تمريرة من حارس ليستر سيتي كاسبر شمايكل، ليسدد كرة ساقطة ارتطمت بالعارضة، ومن ثم أكملها بضربة رأسية.

وتلاعب ريكاردو بيريرا بمدافعي آرسنال ومرر كرة سحرية لفاردي الذي سجل الهدف الثالث، في الدقيقة 90+5

وهذه الخسارة الثالثة على التوالي لآرسنال في الدوري الإنجليزي لتتقلص حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع الفوز رصيد ليستر سيتي إلى 51 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 66 في المركز الخامس.

ولعب آرسنال بـ10 لاعبين من الدقيقة 36، بعدما أشهر الحكم مايكل أوليفر البطاقة الصفراء الثانية في وجه المدافع مايتلاند نيلس بعد تدخله العنيف على ماديسون.

الدوري الانجليزي | ليستر 3-0 ارسنال | هدف ثالث لـ ليستر فاردي#ليستر_ارسنال#LEIARS في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/ERLW4vsBME — اهداف المباريات HD (@arbhdd) April 28, 2019

الدوري الانجليزي | ليستر 2-0 ارسنال | هدف ثاني لـ ليستر فاردي#ليستر_ارسنال#LEIARS في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/zPi8JLjuf1 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) April 28, 2019